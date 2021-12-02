Поиск по миллионам видео «Вконтакте» стал доступен для пользователей, не зарегистрированных в соцсети

«VK видео» открыла зрителям всего интернета неограниченный доступ к видеовитрине «Вконтакте» и обновила собственный поисковый сервис с использованием новейших технологий машинного обучения. Чтобы среди широкой библиотеки контента найти и просмотреть видео в социальной сети, больше не обязательны регистрация и авторизация.

«VK видео» сделала новую видеовитрину доступной для незарегистрированных пользователей. Для них откроется база контента с миллионами фильмов, сериалов, телешоу, спортивных матчей, киберспортивных трансляций и многого другого. Для удобства навигации все видео распределены по тематическим разделам — их можно будет смотреть бесплатно и в максимально высоком качестве.

Найти нужные видео поможет обновленный собственный поисковый сервис — в его основе технологии машинного обучения. Ранжирование результатов поисковой выдачи опирается на зрительскую активность и ML-технологии, обеспечивающие понимание контента, включая качество видео и его тематику, и ряд других факторов. Благодаря этому сокращается путь пользователя от запроса до клика на подходящее видео.

Социальная сеть также откроет всем пользователям без авторизации доступ к технологиям видеоплатформы «VK видео», обеспечив лучший пользовательский опыт во время просмотра: быстрый первый кадр видео и автокачество с адаптацией под пользовательское устройство и сетевые условия, широкая линейка качества вплоть до 4К, стриминг на сетевые медиаплееры Chromecast и AirPlay с мобильных устройств на экран компьютера или телевизора, перемотка назад во время прямых эфиров и многие другие технологии.

До конца 2021 г. на новой видеовитрине «Вконтакте» появится свыше 50 тыс. единиц профессионального контента. Среди последних обновлений видеокаталога — короткометражные сериалы французской компании Studio+. Также на видеовитрине «Вконтакте» появится эксклюзивный контент собственного производства «VK видео», включая 14 проектов разных жанров.