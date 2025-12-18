Разделы

Пугашкин Дмитрий


СОБЫТИЯ


18.12.2025 Wildberries запустил комплексную страховку для пунктов выдачи заказов 1
09.08.2021 Клиенты ВТБ смогут застраховать свое здоровье в рамках ДМС онлайн 1
09.04.2021 ВТБ запустил онлайн-продажу страховых продуктов 1
27.11.2020 ВТБ начал онлайн-продажи полисов ОСАГО 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Пугашкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 4
ВТБ Страхование 61 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1320 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4493 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4459 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 218 3
Россия - РФ - Российская федерация 157181 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 3
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 265 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 425 1
Финансовая грамотность 36 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
