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ВТБ начал онлайн-продажи полисов ОСАГО

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ВТБ в партнерстве с проектом AgentApp запустил продажи полисов ОСАГО. Клиенты согут выбрать наиболее выгодное предложение от страховых компаний на сайте osago.vtb.ru и оформить полис онлайн в несколько кликов.

Процесс занимает не более пяти минут и требует три документа. Клиенту необходимо ввести данные автомобиля, на который нужно оформить ОСАГО, затем указать дату начала действия полиса, данные паспорта страхователя и перечень водителей, допущенных к управлению.

Клиент может выбрать наиболее выгодный вариант и оплатить полис банковской картой. В течение нескольких минут после оплаты страховая компания направляет полис на электронную почту страхователя, также полис вносится в базу данных Российского союза автостраховщиков.

«В России онлайн оформляется порядка 50% полисов автогражданской ответственности, только за первые восемь месяцев года через интернет было продано свыше 11 млн электронных полисов ОСАГО. В рамках стратегии по цифровизации мы переводим в дистанционные каналы наиболее востребованные услуги у наших клиентов, наша цель - 100-процентная доступность всех продуктов онлайн. Теперь мы предлагаем клиентам оформить онлайн полис ОСАГО: удобная интернет-платформа позволяет самостоятельно выбрать страховую компанию и выгодную цену. Сервис позволит существенно сэкономить время на сравнении стоимости услуг разных страховых компаний, упростить процесс покупки полиса и сделать его более безопасным в нынешних условиях пандемии», - сказал Дмитрий Пугашкин, руководитель управления «Страхование» ВТБ.

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