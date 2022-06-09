ВСК внедрила систему поддержки андеррайтинговых решений по ДМС на базе алгоритмов машинного обучения

«Страховой дом ВСК» совместно с разработчиком ИТ-решений для страховой отрасли MAINS Lab внедрили передовые технологии на базе искусственного интеллекта в процесс предсказания выплат по новым корпоративным договорам ДМС. Об этом CNews сообщили представители ВСК.

Андеррайтинг новых корпоративных клиентов по ДМС – сложный процесс, эффективность которого во многом определяет конкурентные преимущества любой страховой компании. В ходе этого процесса специалисты компании должны оценить десятки, а то и сотни факторов, влияющих на поведение застрахованных сотрудников корпоративного клиента. Чтобы в итоге предсказать, сколько страховая компания заплатит в клиники, обслуживающие этого клиента. Страховая компания ВСК традиционно уделяла большое внимание точности и скорости андеррайтинга по всем линиям бизнеса, а в 2021-2022 гг. инвестировала во внедрение передовых технологий в области ДМС. Начиная с февраля 2022 г. компания начала использовать предиктивные модели, построенные на основе алгоритмов машинного обучения для предсказания обращаемости корпоративного клиента, распределения визитов сотрудников по клиникам и стоимости визита в клинику, входящую в программу ДМС. В итоге внедрения новых технологий точность андеррайтинга выросла в 1,5-1,7 раз, что, с одной стороны, позволило минимизировать количество привлекаемых убыточных клиентов, и, с другой стороны, повысить количество клиентов с плановым уровнем убыточности.

«В последние два года наблюдается значительное изменение поведенческих особенностей застрахованных по ДМС. Удаленная работа, повышенное внимание к здоровью, открытие новых клиник, развитие цифровых сервисов в области медицины – все эти факторы существенно повлияли на выплаты по ДМС, и андеррайтерам все сложнее учитывать и просчитывать их влияние в процессе подготовки предложения для новых корпоративных клиентов. Именно поэтому было принято решение инвестировать в создание инструмента, который будет автоматически учитывать сотни факторов и существенно повысит точность андеррайтинга по ДМС», – отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового дома ВСК.

«Во всем мире бизнес по ДМС отличается сложностью, многофакторностью, большим количеством аномалий и, в целом, наличием по-настоящему Big Data. Внедрение машинного обучения в андеррайтинг ДМС – это необходимость, поскольку простые статистические подходы не позволяют качественно моделировать такой сложный бизнес. Также любопытно отметить, что инновационных подходы, уже используемые в ДМС в России, во многих других странах только начинают внедряться. Поэтому мы особенно гордимся, что совместно с лидирующими российскими страховыми компаниями мы реализуем такие технологические прорывы в этом бизнесе», – сказал Юрий Кувшинов, генеральный директор компании MAINS Lab.

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«Страховой дом ВСК» работает с 1992 г. и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. На сегодняшний день более 33 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России.