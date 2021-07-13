Разделы

Интернет E-commerce Ритейл Интернет
|

Число российских продавцов на Aliexpress удвоилось с начала 2021 года

С начала 2021 года число продавцов маркетплейса из России выросло в два раза — в июле на Aliexpress работает 61 тыс. локальных магазинов. За последний квартал рост составил 35% — в апреле с платформой сотрудничали 45 тыс. российских продавцов. Всего на Aliexpress 330 тыс. продавцов из разных стран, а общий ассортимент составляет около 160 млн товаров.

Платформа растёт как за счёт выхода малого бизнеса, так и благодаря сотрудничеству с известными сетями и марками. В частности, в 2021 г. на Aliexpress открылся официальный магазин Bonprix (Otto Group Russia), магазин Олимпийской команды России, сетей «Подружка», «Вкусвилл», Metro и ряд других.

За последнее время Aliexpress ввёл ряд новшеств для предпринимателей из России и улучшил условия работы российских продавцов: ввёл бесплатную доставку первых 100 заказов, подключил почтовые отделения и сортировочные центры «Почты России», куда продавцы могут сдавать заказы, и отменил комиссию за продажи по рекламным ссылкам (теперь продавцы могут торговать на Aliexpress бесплатно, если привлекают трафик из внешних источников, таких как рассылки, реклама, соцсети).

Кроме того, маркетплейс расширяет список локальных категорий. В прошлом году запустился раздел экспресс-доставки продуктов «Есть!» — сейчас к нему подключены такие известные ритейлеры и сервисы как «Вкусвилл», Metro, «Самокат», «4 лапы» и ряд других. А недавно в «Есть!» появился аптечный ассортимент сервиса «Все аптеки» — товары можно забронировать в приложении и забрать в любой удобной аптеке (более 30 тыс. аптек по всей России, включая аптеки «Горздрав», «Ригла», «Планета здоровья», «36,6», «Асна»). Также российским продавцам стали доступны новые категории – канцелярские товары и растения.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чтобы обокрасть владельцев криптовалюты, им разослали поддельные аппаратные кошельки Ledger

Власти готовят закон о конфискации у россиян биткоинов для борьбы с коррупцией

Россияне создали «самый маленький кассовый аппарат в истории человечества»

ИТ-компания заставляет сотрудников на «удаленке» платить премии тем, кто работает в офисе

Объявлены 12 банков, которые станут первыми тестировать цифровой рубль

Основатели крупной криптовалютной биржи исчезли, прихватив миллиарды долларов, принадлежащие их клиентам

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS

Как спрятать провода техники в квартире: советы ZOOM

Как почистить кондиционер своими руками и стоит ли это делать: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Роботы научились рыть землю — почему это прорыв в робототехнике

Как искусственный интеллект меняет будущее авиаперевозок

Квантовые компьютеры придется ставить под землей — опасность несут в себе космические лучи
Показать еще