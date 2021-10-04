«Магнит» нанял директора по цифровым технологиям. Им стал выходец из Microsoft и Amazon

«Магнит» добавил в свое штатное расписание должность директора по цифровым технологиям. Ее занял Юрий Мисник, выпусник Санкт-Петербургского политехнического университета и бывший топ-менеджер Amazon и Microsoft. В его обязанности входит реализация цифровой трансформации «Магнита». Срок действия подписанного контракта держится в тайне.

Ответственный за цифровизацию

Отечественный ритейлер «Магнит» сообщил CNews о назначении Юрия Мисника на пост директора по цифровым технологиям. Непосредственным руководителем Мисника на этой должности будет генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг (Jan Dunning).

Предшественников у Юрия Мисника в данном случае не было. Как сообщили CNews представители «Магнита», должность директора по цифровым технологиям в компании новая. На запрос CNews о наличии или отсутствии в компании директора по информационным технологиям они не ответили.

В новой должности Юрий Мисник будет отвечать, помимо прочего, за реализацию стратегии цифровой трансформации «Магнита». Также в его ведении будет разработка портфеля цифровых продуктов.

Вместе с этим Мисник займется модернизацией операционной деятельности «Магнита». Этого он будет добиваться путем внедрения современных технологий, развития ИТ-инфраструктуры, а также использования современных методов аналитики и оптимизации бизнес-процессов.

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Условия контракта с Мисником в «Магните» не раскрывают. Не исключено, что подписанный с ним договор имеет срок действия. На соответствующий запрос CNews представители компании отвечать отказались.

Первые ступени карьерной лестницы

Юрий Мисник – это выпускник Санкт-Петербургского политехнического университета. Согласно его профилю в соцсети LinkedIn (принадлежит Microsoft, заблокирована в России), Мисник окончил вуз в 1999 г. по направлению «Прикладная математика и механика».

Университет стал для Мисника еще и первым местом работы. С 1994 по 1999 гг. он занимал в нем должность старшего научного сотрудника. С этого момента в ряде строк его резюме возникают путаницы в датах.

В январе 1998 г. новый ИТ-директор «Магнита» устроился в петербургскую компанию «Астрософт» на должность менеджера по проектам. В ней он проработал до июня 2001 г. При этом в январе 2001 г. Мисник стал работать на Австралийскую налоговую службу в Сиднее в должности руководителя.

В мае 2003 г. Мисник оставил этот пост, чтобы в 2004 г. перейти на работу в Commonwealth Bank of Australia – крупнейший австралийский финансовый конгломерат, осуществляющий деятельность в Австралии, Новой Зеландии, и ряде других регионов мира, включая США. Он работал в сиднейском офисе банка на должности руководителя направления онлайн-решений, бизнеса и розничного банкинга. Из банка Мисник ушел в 2007 г.

Работа в Microsoft и Amazon

Одна из строчек резюме Юрия Мисника посвящена корпорации Microsoft. С мая 2003 г. по март 2009 г. он работал в ее офисах в Сингапуре, Сиднее и Лондоне (Великобритания) в должностях главного архитектора и «директора по миссии» (Director for Mission»).

В апреле 2009 г. Мисника повысили до старшего директора по стратегической политике в регионе EMEA. Этот пост он занимал до февраля 2013 г.

В общей сложности Юрий Мисник проработал в Microsoft почти 10 лет. В феврале 2013 г. он перешел в лондонский офис Amazon Web Services на должность руководителя отдела технологий. Ее он занимал до марта 2015 г.

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В январе 2015 г. Мисник стал членом правления британского представительства AWS, Компанию он покинул в декабре 2015 г.

Новая история

С марта 2015 г. по ноябрь 2017 г. Юрий Мисник был управляющим директором по информационным технологиям в лондонском офисе гонконгского финансового конгломерата Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). В ноябре 2017 г. Мисник устроился в Национальный банк Австралии на пост директора по информационным технологиям, где проработал до декабря 2019 г.

С конца 2019 г. и до сентября 2021 г. Юрий занимал должность главного директора по технологиям группы в First Abu Dhabi Bank (FAB). Он отвечал за разработку технологической стратегии группы, обеспечивая подготовку FAB к переходу на следующее поколение цифровых банковских услуг.

Также в его резюме указаны две позиции с частичной занятостью. Одна из них Федерация банков ОАЭ. Должность – председатель комитета по информационным технологиям, даты работы – с апреля 2021 г. по сентябрь 2021 г.

С февраля 2021 г. и по настоящее время Юрий Мисник на условиях частичной занятости работает в исследовательской компании IDC. В ней он является членом консультативного совета.

На момент публикации материала, согласно профилю в LinkedIn, Юрий Мисник работал еще в двух компаниях, помимо «Магнита». С января 2018 г. он входит в состав консультативного совета Amazon Web Services, а с марта 2016 г. является исполнительным советником по технологиям в американском фонде частных инвестиций Kohlberg Kravis Roberts (KKR & Co. Inc.).

«Магнит» переманивает айтишников

«Магнит» регулярно расширяет свой штат ИТ-специалистов, переманивая их из других организаций. К примеру, в мае 2020 г., за полтора года до прихода в штат Юрия Мисника компания, как сообщал CNews, «завербовала» команду бывших топ-менеджеров Lamoda во главе с основателем последней – Флорианом Янсеном (Florian Jansen).

Вместе с Янсеном в «Магнит» перешли директор по трансформации Пол Роговски (Paul Rogowski), директор по аналитике и управлению данными Фабиан Шефер (Fabian Schaefer), директор по информационным технологиям Валентин Щитов, а также директор по инновационному развитию и партнерству Павел Орлов. Заявления об их уходе от прошлого работодателя прозвучали в первых числах мая 2020 г., притом без указания конкретных причин.

Коллектив должен был возглавить процесс цифровой трансформации «Магнита».

По информации «Ведомостей», в середине июля 2021 г. руководство «Магнита» приняло решение упразднить должность исполнительного директора и заместителя гендиректора, которую занял Флориан Янсен. Источник, близкий к «Магниту», сообщил изданию, что Янсен покинет компанию.