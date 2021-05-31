Разделы

Гантурин Владимир


УПОМИНАНИЯ


ИТ в ритейле 2021 1
31.05.2021 Максим Наумкин -

Единая B2B-платформа — основа для цифровой трансформации и развития бизнеса торговых компаний

 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гантурин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5383 1
Citrix Systems 831 1
Крок - Croc 1791 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1171 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 253 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 57 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 1
Дочки-Сыночки 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 375 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1347 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 1
Оцифровка - Digitization 4812 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2670 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 136 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2740 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1207 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 630 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3884 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1031 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2198 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 173 1
Globus IT - Compo Soft - Compo Platform - PIM Compo 12 2
Oracle Java - язык программирования 3281 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 1
Depositphotos - фотобанк 409 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 103 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 348 1
Наумкин Максим 6 2
Смирнов Дмитрий 96 1
Халяпин Сергей 83 1
Вандышева Татьяна 7 1
Щитов Валентин 5 1
Бельчиков Вячеслав 3 1
Шкатов Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Европа 24508 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1537 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 218 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 747 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Английский язык 6820 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1217 1
Аудит - аудиторский услуги 2952 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 341 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
