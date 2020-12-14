Acer представила новые ноутбуки из линейки Aspire 5. Фото

Acer представила сразу две новые модели ноутбуков из линейки Aspire. 15,6-дюймовый Acer A515-56 и 14-дюймовый Acer A514-54 удобны в переноске благодаря тонким корпусам с минимальным весом и оборудованы специальным шарниром для комфортной печати и лучшего охлаждения. Ноутбуки поддерживают современные компоненты, включая процессоры Intel Core i7 11 поколения, дискретные видеокарты Nvidia GeForce MX350, до 24 ГБ ОЗУ и твердотельные накопители емкостью до 1 ТБ. Также обе новинки появятся на рынках в различном цветовом исполнении (три варианта расцветки для Acer A515-56 и пять для Acer A514-54).

15,6-дюймовый ноутбук Acer A515-56 и 14-дюймовый Acer A514-54 были разработаны для пользователей, которые ценят комфорт и производительность. Поэтому обе новинки заключены в максимально тонкий корпус, толщина которого не превышает 18 мм, чтобы обеспечить мобильность и удобство переноски. Для большей прочности и защиты от царапин и мелких повреждений верхняя крышка ноутбуков изготовлена из анодированного алюминия. Вес 14-дюймовой модели не превышает 1,55 кг с установленным твердотельным накопителем и жестким диском, а 15,6-дюймовая весит всего 1,7 кг вместе с батареей и твердотельным накопителем. Для любителей подобрать цвет ноутбука под собственный стиль новинки появятся на рынке в версиях различного цвета.

Специальное крепление верхней крышки ноутбуков служит сразу нескольким целям. В первую очередь оно приподнимает клавиатуру устройства над рабочим столом, чтобы пользователю было более комфортно набирать текст. Также это позволяет добиться лучшего распространения звука от встроенных динамиков и усилить охлаждение компонентов системы за счет улучшенной циркуляции воздуха. Система охлаждения новинок может работать в трех режимах — беззвучном, стандартном и режиме производительности — переключение между которыми осуществляется нажатием комбинации клавиш на клавиатуре.

Оба устройства оборудованы встроенными динамиками с поддержкой технологииAcer TrueHarmony для повышения качества звука и сдвоенными микрофонами с технологией Acer Purified.Voice, которая позволяет добиться передачи голоса пользователя без помех и искажений во время видеозвонков. При этом Acer A515-56 оборудован полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком, а Acer A514-54 — сканером отпечатков пальцев для обеспечения максимальной безопасности данных пользователя.

Ноутбук Acer Aspire A514-54

Acer A515-56 оборудован 15,6-дюймовым, а Acer A514-54 — 14-дюймовым экраном на базе матрицы IPS. Это позволило добиться широких углов обзора и качественной цветопередачи. Максимально тонкие рамки вокруг экрана и поддержка разрешения FullHD обеспечили большее рабочее пространство и отличную детализацию изображения, что будет полезно и во время работы, и для развлечений или серфинга в Сети. Также обе модели поддерживают технологии Acer Color Intelligence и Acer BluelightShield для повышения качества картинки и защиты зрения пользователей.

Ноутбуки Aspire 5 предназначены для работы с современными приложениями, поэтому Acer A515-56 и Acer A514-54 поддерживают новейшие высокопроизводительные компоненты, включая процессоры вплоть до Intel Core i7 11 поколения и дискретные видеокарт Nvidia GeForce MX350. Максимальный объем поддерживаемой оперативной памяти новинок — 24 ГБ, а для быстрой загрузки системы и хранения пользовательских данных они могут быть укомплектованы твердотельными накопителями емкостью до 1 и жесткими дисками емкостью до 2 ТБ.

Acer A515-56 и Acer A514-54 поддерживают современный стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2), который обеспечивает крайне высокую скорость передачи данных — его пропускная способность в три раза выше, чем у предыдущего поколения, а задержка на 75% ниже. Также оба ноутбука оборудованы несколькими портами USB 3.2 для подключения периферийных устройств, один из которых поддерживает функцию зарядки даже при выключенном ноутбуке, и портом USB Type-C для новейших гаджетов. А при помощи порта HDMI пользователь легко сможет подключить к ноутбуку внешний монитор.