MMD выводит на рынок новый монитор Philips 279C9

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представляет новую модель с ЖК-экраном. Philips 279C9 — 27-дюймовый (68,47 см) монитор с лаконичным дизайном, который соответствует даже самым строгим требованиям в вопросах производительности и улучшения пользовательского опыта.

Монитор Philips 279C9 отличается безрамочной конструкцией с четырех сторон, благодаря чему изображение выглядит крупнее.

Система прокладки кабелей помогает избавиться от надоедливой проблемы — беспорядочно разбросанные провода. Поэтому устройство подойдет людям, которые ищут элегантную и аккуратную рабочую станцию. Конструкция кабельного держателя удобно организует расположение проводов, убрав их с поля зрения и сократив беспорядок на столе.

Учитывая, что все уже привыкли в работе с ПК использовать сразу несколько подключенных устройств, необходимое количество разъемов — важная характеристика монитора. Philips 279C9 оснащен разъемом USB type C, который позволяет передавать данные и заряжать ноутбук на сверхвысокой (до 65 Вт) скорости. Монитор также оборудован разъемом DisplayPort, двумя разъемами HDMI и четырьмя USB 3.2. Это позволяет присоединить все необходимые для работы устройства, а интеллектуальная и аккуратная система управления кабелями избавит стол от лишнего визуального «шума».

Philips 279C9

Панель IPS, которой оснащен монитор, обеспечивает широкие углы обзора 178/178 градусов, что позволяет смотреть на дисплей практически под любым углом. Более того, технология IPS гарантирует исключительную четкость изображения и яркие цвета, что делает устройство идеальным инструментом не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-страниц, но и для профессиональных приложений, требующих точности цветопередачи и стабильной яркости. Кроме того, благодаря разрешению UltraClear 4K UHD (3840x2160 пикселей) и соответствию стандарту VESA DisplayHDR 400, монитор реалистично воспроизводит каждую деталь фотоснимков.

В работе есть три основных аспекта, забота о которых должна быть постоянной: правильная поза, комфорт для глаз и периодический отдых. Philips 279C9 делает рабочее время максимально комфортным, начиная с подставки: SmartErgoBase — это система наклона, поворота и регулировки высоты, которая обеспечивает максимальную гибкость и хорошую эргономику, позволяя тонко настраивать расположение монитора.

Чтобы сократить утомляемость от постоянного использования, монитор также оснащен режимом LowBlue и технологией Flicker-Free, которые защищают и оберегают глаза.

Монитор Philips 279C9 появится в продаже в августе 2020 г. по ориентировочной цене 45 928 руб.