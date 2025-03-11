Новый Acer Nitro VG240YX1 — компактный игровой монитор с частотой 200 Гц

В России вышел компактный монитор Acer Nitro VG240YX1. Он подойдет как геймерам, так и обычным пользователям, которым важна плавность картинки и хорошая цветопередача. Об этом CNews сообщили представители компании «Премиком».

Технические характеристики Nitro VG240YX1: диагональ 23,8 дюйма; разрешение Full HD 1920x1080 пикселей; матрица IPS; максимальная частота обновления 200 Гц; время отклика 0,5/1 мс (GTG); яркость 250 нит; порты: 2xHDMI 2.0, DP 1.2, 3,5-мм аудиоразъем; динамики 2x2 Вт; особенности: безрамочный дизайн ZeroFrame, поддержка AMD FreeSync Premium, режим ультранизкой задержки, совместимость с кронштейнами VESA, технологии защиты зрения Acer VisionCare, HDR 10.

Nitro VG240YX1 предлагает IPS-матрицу, которая обеспечивает углы обзора 178°. Благодаря высокой герцовке и низкому отклику Nitro VG240YX1 подходит для киберспортивных дисциплин — CS2, Valorant, Apex Legends и др. Монитор передает движение без смазывания, а технология AMD FreeSync минимизирует задержки. При этом 24-дюймовый экран в Full HD не требует топового железа для стабильных 200 FPS.

Nitro VG240YX1 выполнен в минималистичном стиле, который характерен для игровых устройств компании. Монитор оснащен тонкими рамками по трем сторонам. Корпус матовый, не собирает отпечатки пальцев. В подставке предусмотрена регулировка наклона экрана под углом от -5° до 25°.

На борту игрового монитора Nitro VG240YX1 предусмотрено два порта HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2. Это позволяет одновременно подключать к нему сразу несколько устройств, например, компьютеры и игровые консоли. Для вывода аудио в наушники производитель предусмотрел 3,5-мм разъем, но при этом монитор оборудован двумя 2-ваттными динамиками.

Монитор получил набор фирменных технологий защиты зрения Acer: Blue Light Shield снижает нагрузку за счет фильтрации синего света, а Flicker-Free устраняет мерцание экрана.

Монитор Acer Nitro VG240YX1 уже доступен в рознице и интернет-магазинах по цене от 14 тыс. руб.