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Все категории 202005
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Philips Ambiglow

СОБЫТИЯ

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29.09.2026 На российском рынке представлен монитор Philips Evnia 32M2C5501 с изогнутым 2К-дисплем на 180 Гц 1
30.06.2020 Philips представила два игровых монитора Momentum для консолей. Цены 1
07.08.2019 Лучшие 4K-мониторы: выбор ZOOM 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Philips Ambiglow и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2101 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 1
Adobe Systems 1605 1
Acer Group - Acer Inc 2820 1
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 35 1
Bang&Olufsen - B&O 151 1
TPV MMD 45 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 423 1
Samsung Electronics 11137 1
HP Inc. 5907 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 1
LG Electronics 3745 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
101Hotels.com 456 1
VESA DisplayHDR 110 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1300 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4242 2
Контрастность 3068 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3997 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18496 2
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1327 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13361 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4465 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2038 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 508 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1238 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4492 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15547 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3190 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 357 1
USB Type-A - USB-A 717 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7579 1
Наушники - Headphones 4539 1
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 335 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 885 1
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 421 1
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 111 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2342 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход - Аудиоразъём 1247 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4085 1
Док-станция - Docking station 564 1
Joystick - Джойстик 1152 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1117 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 332 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6470 1
PBP - Picture-by-Picture - Две картинки рядом 35 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10666 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23694 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2437 1
Акустические устройства - Динамик - Саундбар - Soundbar 135 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1242 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 578 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1521 1
Освещение - яркость источника света 752 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 362 2
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 152 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 1
Acer VisionCare 96 1
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 89 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 186 1
Acer DM - монитор 1 1
Philips M - серия мониторов 1 1
Acer Flickerless 81 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5521 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13866 1
Россия - РФ - Российская федерация 168171 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27620 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5567 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11754 1
CNews - ZOOM.CNews 1913 1
iF Design Awards 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475774, в очереди разбора - 724713.
Создано именных указателей - 202005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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