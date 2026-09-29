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Philips Ambiglow
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|29.09.2026
|На российском рынке представлен монитор Philips Evnia 32M2C5501 с изогнутым 2К-дисплем на 180 Гц 1
|30.06.2020
|Philips представила два игровых монитора Momentum для консолей. Цены 1
|07.08.2019
|Лучшие 4K-мониторы: выбор ZOOM 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Philips Ambiglow и организации, системы, технологии, персоны:
|Солнце - звезда Солнечной системы 5521 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13866 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168171 1
|Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27620 1
|Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5567 1
|Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11754 1
|CNews - ZOOM.CNews 1913 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475774, в очереди разбора - 724713.
Создано именных указателей - 202005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475774, в очереди разбора - 724713.
Создано именных указателей - 202005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.