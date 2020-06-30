Philips представила два игровых монитора Momentum для консолей. Цены

MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила две новых модели в линейке Momentum. Одна из новинок создана в сотрудничестве с Bowers&Wilkins. Первый новый монитор — 55-дюймовый 558M1RY, крупнейший из серии оптимизированных для игровых приставок. Второй — 27-дюймовый 278M1R, разработанный для киберспорта. Монитор 558M1RY подарит играм совершенно новое измерение: он может похвастаться разрешением 4K UHD, частотой обновления до 120 Гц, специальным динамиком компании Bowers&Wilkins и подсветкой Ambiglow, которая освещает пространство вокруг экрана. Модель 278M1R — это первый монитор Philips, разработанный исключительно с учетом пожеланий киберспортсменов. Он оснащён 27-дюймовой матрицей и соответствует стандарту HDR Ready.

Модель с диагональю 55 дюймов будет доступна в продаже в конце июня 2020 года, а 27-дюймовая — в июле.

Монитор 558M1RY — это полноценное комплексное решение для игр и других развлечений. Геймер сможет полностью погрузиться в игру благодаря 55-дюймовому экрану и трёхсторонней подсветке Ambiglow. Монитор поражает разрешением UltraClear 4K UHD (3840x2160 пикселей) и соответствует стандарту DisplayHDR 1000. Пользователи смогут настроить HDR в соответствии со своими предпочтениями при помощи режимов: «HDR-игра», «HDR-фильм», «HDR-фото» и «Персональный HDR», а при желании HDR можно полностью отключить.

Со статическим коэффициентом контрастности 4000:1 игры, телешоу и фильмы будут выглядеть впечатляюще, с глубоким чернильным чёрным и потрясающей цветовой гаммой. Низкая задержка при вводе означает, что геймеры получат моментальную визуальную обратную связь, а эффекты будут отображаться без рывков и с уменьшенной размытостью при движении благодаря частоте обновления 60–120 Гц (в зависимости от используемого порта) и технологии AMD FreeSync.

Модель с 55-дюймовым дисплеем оснащена саундбаром созданным Bowers&Wilkins, британской компанией по производству акустических систем, известной во всём мире своими инновационными разработками в области звука. Звуковая панель встроена в монитор, благодаря чему пользователям не требуется подключать дополнительное оборудование. Саундбар обладает общей выходной мощностью 40 Вт, оснащен 2.1-канальной звуковой системой, звучанием DTS и способен воспроизводить звук в частотном диапазоне от 50 Гц до 20 кГц. Устройство также оснащено несколькими звуковыми режимами, предназначенными для геймеров, такими как «Спорт и гонки», «RPG и приключения», «Экшн», а также «Фильм», «Музыка» и персональным режимом.

Иммерсивная технология Ambiglow позволяет визуально увеличить экран и погрузить геймера в игру. Эта технология обрабатывает отображаемый контент и проецирует свечение, цвет которого соответствует цвету изображения. Монитор 558M1RY оснащён подсветкой Ambiglow с трёх сторон, благодаря чему пользователь получает больший эффект погружения, чем когда-либо ранее.

Монитор 278M1R — это первый продукт Philips Monitors, оптимизированный для киберспорта, в частности, для шутеров от первого лица, экшн-игр и гонок. Компактный 27-дюймовый дисплей является самым маленьким монитором в линейке. 278M1R оборудован 130-милиметровой подставкой с регулировкой наклона -5/20° и поворота (+-33°), что позволяет легко регулировать его расположение для оптимального комфорта глаз. Фирменная подсветка Ambiglow размещена на всех четырех сторонах монитора, превращая его в центральный элемент всей игровой системы.

Панель с разрешением 4K, частота обновления 60 Гц и время отклика 1 мс (с возможностью регулировки до 4 мс GIG) и малая задержка на входе - 278M1R разработан специально для любителей соревновательных игр. Минимальная задержка между действиями пользователя и тем, что он видит на экране, делает игровой процесс плавным, а обратную связь — быстрой. Это обеспечивает игрокам преимущество над соперниками.

Два разъёма HDMI 2.0, которыми оснащён 278M1R, делают возможной высокоскоростное подключение нескольких источников сигнала, а звук транслируется через динамики DTS Sound (5 Вт x 2).

Характеристики обоих мониторов позволяют использовать их для современных консольных игр, а также для будущих поколений игровых устройств. Модель 558M1RY появится в продаже в конце июня 2020 года по ориентировочной цене 101 845 рублей, а монитор 278M1R выйдет в конце июля и будет стоить 35 203 рублей.