Для текстов, графики и кода: экомониторы Acer Vero B7 B247YE и B277KC3

Мониторы Acer серии Vero B7 B247YE и B277KC3 подойдут для домашнего ПК, а также офисного использования. Благодаря разъему USB-C 90 Вт подзарядка ноутбука возможна непосредственно от монитора. Наличие всех основных технологий защиты зрения Acer позволит снизить нагрузку на глаза и не уставать даже при долгой работе с компьютером. Об этом CNews сообщили представители Acer/

Упаковка мониторов может быть полностью переработана, а в корпусных деталях используется вторичный пластик. Устройства сертифицированы по ENERGY STAR и EPEAT Silver Certified.

Основные характеристики Acer Vero B7 B247YE и B277KC3: диагональ 23,8 и 27 дюймов; матрица IPS; разрешение 1920x1080 и 3840x2160 пикселей; частота обновления 100 и 60 Гц; время отклика 4 мс; яркость 250 и 350 нит; цветовой охват 99% sRGB; поддержка AMD FreeSync; Разъемы VGA, HDMI 1.4, DP 1.2, аудиоразъем 3,5 мм / HDMI 2.0, DP 1.2, USB-хаб, USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм; стандарт крепления VESA 100х100.

Acer Acer Vero B7 B247YE и B277KC3

Оба монитора выполнены в соответствии с современными трендами для подобных устройств. Экраны имеют очень узкие рамки, гладкие задние поверхности корпусов и расположение основных разъемов по нижнему краю монитора.

Vero B277KC3 хватает для работы стандартной частоты обновления 60 Гц. У Vero B7 B247YE она повышена до 100 Гц.

Цветовой охват составляет 99% пространства sRGB, так что модели подойдут для работы с фото и видео на профессиональном уровне. Vero B277KC3 также имеет калибровку Delta E<1.

Мониторы получили все необходимые разъемы для подключения внешних устройств. У 24-дюймовой модели кроме традиционных HDMI 1.4 и DP 1.2 есть VGA, который может быть востребован для использования с винтажным оборудованием.

Старшая модель также имеет по одному входу HDMI 2.0 и DP 1.2, а также USB-хаб и и разъем USB Type-C с поддержкой Power Delivery 90W. Хаб можно использовать для зарядки мобильных устройств, а высокая мощность USB Type-C позволит подавать питание и на ноутбуки.

У обоих мониторов есть аудиоразъем 3,5 мм и встроенные колонки 2х2 Вт.

Acer предусмотрела большое количество регулировок. В частности, экраны можно наклонять на угол от -5° до 35°, поворачивать на 45° влево и вправо, регулировать по высоте на 150 мм. Кроме того, предусмотрена возможность поворота на 90° в портретную ориентацию: это может быть удобно программистам, чтобы поместить большое количество кода на одном экране, или тем, кто работает с вертикальными видеороликами.

При необходимости вместо ножки монитора можно использовать настенное крепление стандарта VESA 100х100.

В комплекс технологий Acer VisionCare входят BlueLightShield Pro, снижающая количество вредного синего спектра света, Flickerless, устраняющая мерцание подсветки. Поверхности экранов имеют матовое покрытие ComfyView и почти не отображают бликов от окружающих объектов. А технология Low-dimming позволяет понизить яркость в помещениях с тусклым светом.

Acer Vero B7 B247YE можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 17130 руб., а стоимость Acer B277KC3 составит от 39999 руб.