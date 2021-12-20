Первый игровой ноутбук LG UltraGear – мощность и удобство в работе

Компания LG Electronics (LG) представила свой первый игровой ноутбук (модель 17G90Q), расширив премиальную линейку UltraGear.

Игровой ноутбук LG UltraGear оснащен процессором Intel® Tiger Lake H 11-го поколения, видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q, двухканальной памятью и двумя сверхбыстрыми SSD. В дополнение к 17-дюймовой IPS-панели со временем отклика 1 миллисекунда и частотой обновления 300 Гц, игровой ноутбук LG UltraGear обеспечивает плавный геймплей даже в самых требовательных компьютерных играх благодаря новейшим технологиям. Кроме того, система охлаждения LG с испарительной камерой не даст ноутбуку перегреться даже при пиковых нагрузках.

Дизайн 17G90Q продолжает традицию ультралегких ноутбуков линейки LG gram. Новый тонкий ноутбук оснащен большим экраном и мощным аккумулятором на 93 Втч, при этом его толщина составляет менее 21,4 мм, а вес – менее 2,7 кг. Игровой ноутбук LG UltraGear выполнен в прочном алюминиевом корпусе.

LG UltraGear

17G90Q дополнительно оптимизирует игровой процесс с помощью игрового программного обеспечения LG UltraGear Studio, которое позволяет пользователям настраивать игровые опции и отслеживать в режиме реального времени данные о производительности, включая тактовую частоту процессора, TDP и тактовую частоту GPU и скорость обмена данными с памятью. А для создания совершенно уникальной конфигурации пользователи могут самостоятельно назначить цвет для каждой клавиши RGB-клавиатуры ноутбука.

Игровой ноутбук LG UltraGear обеспечивает реалистичное, трехмерное звучание благодаря встроенной 2-полосной акустической системе. Поддерживая DTS:X Ultra, динамики точно передают направленность и расположение звуков в игровой среде, помогая игрокам легче находить своих товарищей по команде и выслеживать врагов. Более того, модель 17G90Q оснащена беспроводной технологией Intel® Killer Wireless, которая гарантирует быстрое и стабильное интернет-соединение для сетевых игр без раздражающих задержек.

Характеристики LG UltraGear

Первый игровой ноутбук LG будет доступен в США и Южной Корее в I квартале 2022 г, а затем и на других рынках.