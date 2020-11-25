Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на игровые ноутбуки в России вырос вдвое

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос в России на игровую компьютерную технику и периферию за девять месяцев 2020 г. Спрос на геймерские ноутбуки увеличился почти вдвое, на мониторы – на 50%, на периферию – на треть. Востребованности товаров из игрового сегмента способствует домашнее времяпровождение, растущая популярность киберспорта и расширение ассортимента.

Лидером в игровых ноутбуках за девять месяцев 2020 г. стал Asus. По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо», за девять месяцев 2020 г. россияне приобрели порядка 310 тыс. игровых ноутбуков на общую сумму 21 млрд руб., что на 95% в штуках и 90% в деньгах больше, чем годом ранее. Продажи ноутбуков в целом в России за три квартала 2020 г. выросли на 40% в штуках и 54% в деньгах, что связано с переходом многих россиян на дистанционную работу и обучение. Доля игровых моделей в денежном объеме продаж всей категории достигла четверти. В топ-5 популярных производителей игровых ноутбуков вошли Asus, переместившаяся на первое место, а также Acer, Lenovo, HP и MSI.

«Игровые технические решения отличает яркий дизайн, большая производительность и расширенный функционал, которые сделают геймплей комфортнее и результативнее. По итогам девяти месяцев в России почти каждый восьмой ноутбук, каждый второй монитор и каждое третье периферийное устройство (клавиатура, мышь и гарнитуры) на российском рынке были приобретены для гейминга. При этом игровые модели приобретают не только для развлечений, но также для работы с ресурсоемкими приложениями и решения других повседневных задач», — отметил руководитель направления «Домашний офис» группы «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Помозов.

Спрос на игровые мониторы вырос на 50%. В «М.Видео» игровые мониторы уже занимают более 65% в штучных продажах и 75% в деньгах. Во время пандемии мониторы оказались востребованными не только как часть «домашнего офиса», но также приобретались для игр. По итогам января-сентября совокупный спрос на все мониторы для ПК на российском рынке к прошлому году прибавил 20% в штуках и 30% в деньгах, продажи игровых моделей с высокой частотой обновления экрана и скоростью отклика, а также другими технологиями, улучающими игровой процесс, выросли почти на 50% в количественном выражении и 60% в денежном. Продажи игровых мониторов в России за девять месяцев 2020 г. составили 365 тыс. штук и 5,3 млрд руб. В топ-5 популярных игровых брендов на рынке оказались Samsung, LG, Acer, AOC, HP.

Растущая популярность игрового сегмента способствует проникновению диагоналей от 24 дюймов и выше, моделей с разрешением экрана Quad HD (2560x1440) и 4К (3840x2160). Доля игровых мониторов на российском рынке в штуках составила порядка 42% (+7 п.п. год к году) и впервые превысила половину рынка в денежном объеме, достигнув 55% (+10 п.п. год к году). В «М.Видео» игровые мониторы уже занимают более 65% в штучных продажах и 75% в деньгах.

Каждый третий аксессуар – гейминговый. Аксессуары для компьютерного гейминга пользуются стабильным спросом, начиная с марта, и демонстрируют повышенную позитивную динамику по сравнению с «офисными» моделями. По итогам периода с января по сентябрь игровая периферия прибавила 33% в штуках и 60% в деньгах, достигнув 3,2 млн штук и 6,75 млрд руб. Доля игровых клавиатур, мышей и гарнитур в штучных продажах всей категории в России составила 31% (+5 п.п. год к году) и 55% в денежном (+4,5 п.п.). В пользу выбора именно игровой аксессуарики говорит дизайн, технические функции, повышенный комфорт при использовании и более долгий срок работы.