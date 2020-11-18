Logitech G представила новую беспроводную игровую мышь для киберспортсменов. Цена. Фото

Logitech G представила свою самую легкую беспроводную игровую мышь для профессионалов киберспорта Logitech G Pro X Superlight.

«Точность прицеливания – это залог победы, особенно при игре в CS:GO, – отметил Александр Костылев, более известный как s1mple, профессиональный игрок в Counter-Strike: Global Offensive в составе команд Natus Vincere (NAVI). – С Logitech G Pro X Superlight я играю максимально результативно без каких-либо ограничений и компромиссов. И, что самое главное, без промахов».

Новая мышь Pro X Superlight дополняет и без того впечатляющую линейку устройств серии Pro, которую по достоинству оценили ведущие мировые профессионалы киберспорта за ее качество и отличные рабочие характеристики. Pro X Superlight прошла полевые испытания и помогла ASTRALIS выиграть финал 12 сезона ESL Pro-лиги, а G2 Esports – выиграть чемпионат Европы 2020 года в «Лиге легенд».

«Я всегда ищу идеальные инструменты, чтобы прокачивать свои способности, – сказала Бенита Новшадиан, также известная как bENITA, профессиональный игрок CLG. – Новейшая игровая мышь Pro X легкая и точная, что позволяет мне сосредоточиться только на игре и поставленной задаче. Меня абсолютно ничто не сдерживает».

Тщательно пересмотренная и продуманная конструкция позволила одновременно снизить вес Pro X Superlight, который составляет менее 63 граммов, что почти на 25% легче стандартной беспроводной мыши серии Pro Wireless, и улучшить рабочие характеристики.

Мышь Pro X Superlight оснащена емким аккумулятором, который обеспечивает до 70 часов игры без подзарядки. Этого удалось добиться за счет использования беспроводной технологии Lightspeed с частотой 2,4 ГГц. Применение этой технологии позволяет добиться отклика в 1 мс, что сопоставимо с проводными устройствами. Новая мышь имеет большие ножки, изготовленные из тефлона без примесей, за счет чего обеспечивается низкое трение и непревзойденная точность, скорость и маневренность.

Беспроводная мышь Logitech G Pro X Superlight

Pro X Superlight оснащена сенсором Logitech G Hero 25K с чувствительностью 25600 точек на дюйм, первым в отрасли сенсором субмикронного уровня, который способен точно отслеживать движение на уровне около 1/50 толщины человеческого волоса — без ущерба для точности. Сенсор делает это без использования сглаживания и без паразитных колебаний.

В сенсоре Hero 25K используется интеллектуальная система управления питанием, позволяющая плавно регулировать частоту смены кадров в зависимости от движения мыши, чтобы свести к минимуму энергопотребление. Даже при высоком уровне точек на дюйм сенсор Hero в 10 раз эффективнее, чем предыдущие датчики Logitech G.

«С Pro X Superlight мы расширили границы возможного, объединив такие инновационные технологии, как Lightspeed и Hero 25K, с исключительно малым весом устройства, – сказал Крис Пейт, менеджер по портфолио продукции Logitech G серии Pro. – Будучи протестированной и проверенной профессионалами киберспорта по всему миру, Pro X Superlight – это ответ игрокам, которые ищут высокопроизводительные решения».

Новая мышь Logitech G Pro X Superlight будет доступна в двух цветах – черном и белом – и поступит в продажу в России в конце декабря 2020 г. по рекомендованной розничной цене 12990 руб.