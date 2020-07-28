Logitech G выпускает беспроводную игровую гарнитуру Pro X

Logitech G, бренд компании Logitech, представил беспроводную игровую гарнитуру Logitech G Pro X Wireless Lightspeed. В этой новой профессиональной гарнитуре беспроводная технология Lightspeed сочетается с выдающимся дизайном, разработанным в точном соответствии со спецификациями от ведущих профессионалов мирового киберспорта.

Благодаря модулю беспроводной связи Lightspeed с частотой 2,4 ГГц обеспечивается более 20 часов автономной работы и радиус действия более 13 метров.

Logitech G Pro X Wireless Lightspeed

Кроме того, новая версия гарнитуры оснащена усовершенствованным программным обеспечением Blue VO!CE, гарантирующим четкость передачи голоса и высококачественную связь в играх или на стримах. В конструкции гарнитуры применяются 50-миллиметровый диффузор PRO-G для передачи четкого звука на профессиональном уровне. Технология объемного звучания DTS 7.1 помогает игроку лучше ориентироваться в игровом пространстве, а амбушюры с легким наполнителем из вспененного материала обеспечивают комфорт во время длительных тренировок или киберспортивных соревнований.

Ожидается, что игровая гарнитура Logitech G Pro X Wireless Lightspeed появится в продаже в августе 2020 г. по цене 16 тыс. руб.