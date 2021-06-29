Logitech G представляет новую игровую гарнитуру G335

Logitech G, подразделение компании Logitech и производитель игровой периферии профессионального уровня, представляет новую проводную гарнитуру Logitech G335. Новинка пополнит коллекцию стильных аксессуаров Color Collection и отличается не только высоким качеством звука, но и стильными расцветками обеих доступных на российском рынке версий. Также среди ее преимуществ компактность и легкость конструкции, поддержка ПК, игровых консолей, мобильных устройств и удобство управления. Модель G335 представляет собой более компактную проводную версию гарнитуры Logitech G733, которая уже успела покорить рынок благодаря своему яркому современному дизайну, а также исключительному качеству звука и уровню комфорта.

Гарнитура Logitech G335 выполнена в полноразмерном формате over-ear, но весит всего 240 грамм — это одна из самых легких игровых гарнитур на рынке. Удобное гибкое оголовье настраивается под голову пользователя и не давит даже во время затянувшихся игровых марафонов. Мягкие тканевые амбушюры с наполнителем из пеноматериала с эффектом памяти обеспечивают максимальный комфорт и хорошую звукоизоляцию.

При этом новинка выглядит максимально стильно. В черном варианте общую строгость «разбавляет» яркая расцветка оголовья, а в белом цветное оголовье удачно дополняют амбушюры насыщенного оттенка голубого. Оба варианта идеально сочетаются с уже вышедшими на рынок игровыми аксессуарами из Color Collection.

Logitech G335

Logitech G335 подключается к системе при помощи универсального разъема 3,5 мм. Она совместима с большинством современных игровых систем, включая ПК и ноутбуки, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и мобильные гаджеты, в которых сохранился стандартный разъем для наушников. Длины кабеля в 180 см вполне достаточно для комфортной игры даже если пользователь находится достаточно далеко от своего ПК или консоли. Не менее удобно реализовано и управление звуком. Для изменения уровня громкости достаточно покрутить колесико, расположенное на левом наушнике, а микрофон включается или выключается простым поворотом его крепления.

В G335 установлены 40-мм неодимовые драйверы с частотным диапазоном 20 Гц – 20 кГц, которые обеспечивают чистый и насыщенный звук. Как и с большинством полноразмерных гарнитур и наушников пользователь может наслаждаться качественной звукоизоляцией, мощными басами и большей чем у их более компактных собратьев «сценой». Микрофон также обеспечивает отличное качество звука при передаче голоса, что подтверждает сертификация от Discord - самой популярной среди геймеров платформы для внутриигрового (и не только) общения.

Гарнитура Logitech G335 появится на российском рынке уже в августе 2021 г., в версиях черного и белого цветов. Рекомендованная розничная цена новинки — от 6490 руб.