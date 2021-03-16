Logitech G представила свою первую игровую внутриканальную гарнитуру. Цена. Фото

Logitech G, подразделение компании Logitech и производитель игровой периферии профессионального уровня, представила свою первую внутриканальную геймерскую гарнитуру Logitech G333. Наушники оснащены двойными неодимовыми драйверами и позволяют насладиться мощным и детализированным звуком независимо от того, находитесь ли вы за стационарным компьютером или же играете в дороге на смартфоне.

Благодаря использованию двойных неодимовых драйверов (один для низких частот, один для средних и высоких), гарнитура Logitech G333 демонстрирует детализированный насыщенный звук. Отличное позиционирование дает серьезное преимущество в игре и позволяет безошибочно определить местоположение источника звука на виртуальном поле боя, а благодаря сбалансированному звучанию, эти наушники отлично подходят и для прослушивания музыки.

Logitech G333 использует для подключения стандартный 3,5 мм разъем и имеет в комплекте адаптер USB-C, что позволяет без труда использовать гарнитуру практически с любыми устройствами, будь то стационарный ПК, консоль, смартфон или планшет. В свою очередь, прочный и легкий алюминиевый корпус гарантирует долговечность и позволяет всегда держать гарнитуру под рукой, не боясь за ее сохранность независимо от ситуации.

Logitech G представила свою первую внутриканальную геймерскую гарнитуру Logitech G333

Благодаря обилию цветовых решений, Logitech G333 позволит каждому подобрать гарнитуру под свой уникальный стиль. Наушники предлагаются в серебряном, черном или фиолетовом цвете. Высокий уровень комфорта обеспечивают мягкие силиконовые амбушюры трех разных размеров и плоский кабель, совершенно не склонный к скручиванию. Для общения с союзниками и ответа на звонки или управления воспроизведением предусмотрены качественный встроенный микрофон и пульт управления на проводе, а для удобной переноски в комплекте имеется компактный чехол.

Гарнитура Logitech G333 поступит в продажу в России 16 марта 2021 г. по рекомендованной цене 4490 руб.