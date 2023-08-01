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«Мегафон» улучшил связь 4G в столице Бурятии

«Мегафон» усилил связь четвертого поколения в Железнодорожном районе столицы Бурятии. Благодаря запуску новой базовой станции тысячи жителей Улан-Удэ теперь могут пользоваться ускоренным мобильным интернетом.

Установка дополнительного телеком-оборудования позволила расширить в городе территорию покрытия 4G «Мегафона», а также увеличить емкость сети и улучшить параметры передачи данных. Абонентам, живущим в районе улицы Ботаническая, стал доступен мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Базовая станция обеспечивает стабильную скорость передачи данных в жилых домах и на придомовых территориях. Уланудинцы могут без ограничений общаться в мессенджерах, смотреть потоковые видео, делать покупки в маркетплейсах, работать и учиться удаленно даже в период пиковых нагрузок. По статистике оператора, повышенная нагрузка на сеть в этом микрорайоне обычно фиксируется в вечерние часы. В месяц жители здесь генерируют более 4 тыс. гигабайт информации и проговаривают по мобильным телефонам более 2 тыс. часов.

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Подключиться к обновленной сети могут и автомобилисты – улица является одной из основных дорожных артерий города. Также в зоне мобильных улучшений находятся офисы, государственные и учебные учреждения, а также несколько торговых центров. Посетителям гипермаркетов современная цифровая связь поможет во время покупок – с помощью быстрого интернета покупатели могут оперативно уточнить в интернете информацию о наличии товара, проанализировать его характеристики и цены.

«Мы продолжаем расширять и модернизировать покрытие LTE в Улан-Удэ. За счет строительства новых базовых станций закрывается потребность пользователей в стабильном интернете и улучшенной голосовой связи по технологии VoLTE. Этот район Улан-Удэ очень динамичный и для многих мобильная связь является необходимым условием комфортной работы и учебы. Теперь пользователи смогут быстро загружать “тяжелый” контент, общаться по видеосвязи и оперативно решать задачи с помощью современных цифровых сервисов и приложений», – сказала директор «Мегафона» в Бурятии Олеся Степанова.

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