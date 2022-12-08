«Мегафон» запустил связь 4G еще в одной популярной туристической локации Бурятии

«Мегафон» запустил базовую станцию LTE в поселке Турка. Благодаря проведенным работам доступ к современным цифровым сервисам оператора получили 1500 жителей региона и сотни путешественников. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Село Турка расположено на восточном берегу Байкала в устье реки Турки и находится в Прибайкальском районе Республики Бурятия в более чем 160 км от Улан-Удэ. Населенный пункт входит особую экономическую зону «Байкальская гавань», рядом находится курорт «Горячинск», который ежегодно принимает сотни туристов – ценителей термальных и грязевых ванн.

Для того чтобы жители региона и гости Бурятии могли пользоваться качественной голосовой связью и быстрым 4G, инженеры компании установили оборудование в частотном диапазоне, который отличается одновременно и высокими скоростями мобильного интернета – до 100 Мбит/с, и расширенным радиусом покрытия сети, который охватывает как сам населенный пункт, так и территорию курорта и достопримечательностей, находящихся рядом.

«Уникальная природа и рекреационные возможности Бурятии привлекают все больше россиян. Значимую роль в этом играет развитие туристической инфраструктуры, а качественная мобильная связь является ее важной частью. Поэтому в этом году мы сделали особый акцент на развитие сети в популярных у путешественников локациях. Летом наши инженеры в 1,5 раза расширили сеть LTE и в два раза увеличили скорость мобильного интернета МегаФона на Байкале, сейчас мы запустили 4G на востребованном термальном курорте, чтобы наши абоненты могли пользоваться любыми цифровыми технологиями для комфортного отдыха и решения рабочих задач», – сказала Олеся Степанова, директор «Мегафона» в Республике Бурятия.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.