Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» запустил связь 4G еще в одной популярной туристической локации Бурятии

«Мегафон» запустил базовую станцию LTE в поселке Турка. Благодаря проведенным работам доступ к современным цифровым сервисам оператора получили 1500 жителей региона и сотни путешественников. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Село Турка расположено на восточном берегу Байкала в устье реки Турки и находится в Прибайкальском районе Республики Бурятия в более чем 160 км от Улан-Удэ. Населенный пункт входит особую экономическую зону «Байкальская гавань», рядом находится курорт «Горячинск», который ежегодно принимает сотни туристов – ценителей термальных и грязевых ванн.

Для того чтобы жители региона и гости Бурятии могли пользоваться качественной голосовой связью и быстрым 4G, инженеры компании установили оборудование в частотном диапазоне, который отличается одновременно и высокими скоростями мобильного интернета – до 100 Мбит/с, и расширенным радиусом покрытия сети, который охватывает как сам населенный пункт, так и территорию курорта и достопримечательностей, находящихся рядом.

«Уникальная природа и рекреационные возможности Бурятии привлекают все больше россиян. Значимую роль в этом играет развитие туристической инфраструктуры, а качественная мобильная связь является ее важной частью. Поэтому в этом году мы сделали особый акцент на развитие сети в популярных у путешественников локациях. Летом наши инженеры в 1,5 раза расширили сеть LTE и в два раза увеличили скорость мобильного интернета МегаФона на Байкале, сейчас мы запустили 4G на востребованном термальном курорте, чтобы наши абоненты могли пользоваться любыми цифровыми технологиями для комфортного отдыха и решения рабочих задач», – сказала Олеся Степанова, директор «Мегафона» в Республике Бурятия.

Сможет ли Россия преодолеть кадровый дефицит в сфере ИТ
Поддержка ИТ-отрасли

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

С «Билайна» требуют миллиарды по долгам его владельца

Операторы ответят за каждый подменный номер. Власти берут звонки мошенников под контроль

«Мегафон» избавился от своей доли в «Связном»

Для работы новой ИТ-системы «Калашникова» понадобился забытый китайский стандарт связи

«Билайн» продают его топ-менеджменту

Мошенники ежемесячно воруют у россиян миллиарды. Защитные меры не работают, суммы украденного бьют рекорды

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще