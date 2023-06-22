«Мегафон» улучшил 4G в Максимихе на берегу Байкала

К началу летнего туристического сезона в селе Максимиха на берегу Байкала «Мегафон» улучшил качество связи 4G. Отдыхающие смогут выходить в интернет на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры смонтировали новую базовую станцию четвертого поколения, расширив емкость сети и увеличив территорию покрытия. Уверенный сигнал мобильной связи 4G доступен пользователям не только в селе, но и на прилегающих к нему местах туристического отдыха – песчаных байкальских пляжах, этнографическом парке.

Теперь базовые станции одновременно обслуживают больше пользователей и при этом обеспечивают высокое качество связи.

Село Максимиха – является точкой притяжения туристов на Байкале. Любителей природы летом привлекает песчаный пляж, зимой сюда едут, чтобы посмотреть на знаменитый байкальский лед. Уже несколько лет подряд в селе проходит крупнейший фестиваль скорости на льду «Байкальская миля». Мобильная активность участников год от года растет, так в 2023 г. объем данных, которыми делились пилоты и зрители фестиваля увеличился на 17%.

По данным «Мегафона», в летний туристический сезон в селе нагрузка на сеть увеличивается в три раза. В высокий сезон ежедневный пользовательский трафик в Максимихе составляет более 4,5 ГБ.

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«Развитие внутреннего туризма – одно из приоритетных направлений региональной экономики. Летом в Максимихе мы фиксируем очень высокую абонентскую активность. Мы улучшили связь 4G в популярном месте отдыха, чтобы сделать еще более комфортным пребывание туристов в одном из красивейших мест Байкала. Новое качество связи позволит им использовать привычные цифровые сервисы без ограничений, общаться с помощью голосовой связи с родными и близкими», – сказала директор «Мегафона» в Бурятии Олеся Степанова.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.