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МТС подключила к сети еще 10 малых населенных пунктов Бурятии

МТС сообщает о расширении LTE-покрытия на территории Республики Бурятия. Мобильную связь и высокоскоростной интернет МТС получили жители еще 10 малых населенных пунктов, в каждом из которых проживают менее 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Голосовая связь и мобильный интернет МТС появились в населенных пунктах девяти районов Бурятии. Быстрый интернет запущен в селах, где проживает от 250 до 500 человек: Бодон Баргузинского района, Узкий Луг Бичурского, Харацай Закаменского, Елань Кабанского, улусе Алцак и селе Цаган-Усун Джидинского районах. Кроме того, сеть МТС появилась в населенных пунктах с количеством жителей менее 200 человек, в частности, в селе Леоновка Кижингинского района, улусе Шулута Заиграевского, поселке Соболиха Прибайкальского, а также улусе Бургастай Селенгинского района, где проживает менее 100 человек.

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Безопасность

Создание цифровой инфраструктуры поможет еще почти 3000 сельских жителей не только быть на связи и на высокой скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами, но и развивать в своих населенных пунктах сельское хозяйство, образование и туризм.

«Жителям малых и удаленных населенных пунктов региона, также, как и горожанам необходимо иметь онлайн-доступ к социально-значимым ресурсам – порталам государственных услуг, медицинских и образовательных учреждений, онлайн-банкингу и многим другим. Мы продолжаем участвовать в проекте устранения цифрового неравенства в регионе и покрывать высокоскоростным мобильным интернетом малые населенные пункты. В прошлом году мы запустили LTE в 60 селах и планируем далее закрывать «белые пятна» на карте Бурятии», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

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