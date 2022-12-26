«Ростелеком» на Южном Урале подготовил инфраструктуру связи к новогодним нагрузкам

С 30 декабря по 9 января в период проведения новогодних и рождественских праздников на объектах связи «Ростелекома» будет введен особый режим работы. Около 250 технических специалистов компании встретят главную ночь года и январские каникулы на дежурстве. Благодаря этому жители Южного Урала смогут серфить в Сети на высокой скорости, быстро скачивать любимые фильмы и общаться со своими друзьями и близкими.

Директор Челябинского филиала «Ростелекома» Михаил Сергеев сказал: «В режиме готовности находятся 49 аварийно-восстановительных подразделения компании. Все команды имеют большой опыт в оперативном устранении нештатных ситуаций. Бригады обеспечены всем необходимым для проведения восстановительных работ. На каждом стратегическом объекте есть система резервного электроснабжения с необходимым запасом топлива. Время работы оборудования при помощи резервных источников питания составляет не менее семи суток».

В целом за год абоненты «Ростелекома» в Челябинской области прокачали более 400 тыс. терабайт информации. Самый высокий показатель по потреблению интернет-трафика в Челябинской области был зафиксирован в марте 2022 г. В этот месяц абоненты прокачали более 39 тыс. терабайт информации. Для сравнения: в феврале отметка потребления трафика остановилась на показателе в 33 тыс. терабайт. Также в топ самых качающих месяцев вошли декабрь 2021-го и январь 2022 г. Всего же клиенты «Ростелекома» в УрФО и Пермском крае просмотрели и прослушали за год почти три миллиона терабайт интернет-контента.