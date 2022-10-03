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«Ростелеком» представил систему мониторинга водителя

«Ростелеком» представил систему автоматического контроля и помощи водителю Система контроля водителя на основе технологий видеоаналитики с использованием алгоритмов искусственного интеллекта предупреждает факты засыпания за рулем, курения в салоне, разговоров по телефону во время движения, а также информирует о не пристегнутом ремне безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Система помощи сигнализирует водителю о резком сближении с другим транспортным средством и возможном столкновении, контролирует скоростной режим, качество вождения и сообщает о несоблюдении дорожной разметки.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев: «Система мониторинга водителя работает по следующему алгоритму: видеокамера, установленная на борту автомобиля, фиксирует событие. Специальные модули программного комплекса анализируют поступившую информацию с оборудования. Нейросеть выявляет тревожное событие, после чего водитель получает звуковой сигнал, а дежурный оператор − уведомление об опасном инциденте».

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Система мониторинга водителя

Решение «Ростелекома» в настоящее время внедряется на одном из крупнейших промышленных предприятий Курганской области. 80 автомобилей заказчика будут оборудованы системой мониторинга водителя в составе решения «Мониторинг транспорта».

Этот программно-аппаратный комплекс позволяет в режиме реального времени контролировать перемещение автомобилей, оптимизировать работу автопарка и сокращать затраты. Продукт предназначен для организаций, которым требуется отслеживать состояние транспорта, например, логистических, лизинговых и каршеринговых компаний, а также грузоперевозчиков, такси и автосалонов.

Вадим Глущенко, Центр глобальной ИТ-кооперации: Делаем акцент на восточном направлении
Цифровизация

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

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