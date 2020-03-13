OCS начинает дистрибуцию программных продуктов Samsung SDS

OCS, российский проектный дистрибьютор, заключил партнерское соглашение с Samsung SDS, подразделением Samsung Group, глобальным поставщиком ИТ-услуг и разработчиком программных решений для управления мобильностью предприятия, ИБ, аналитики, мобильного обучения и продаж.

В рамках сотрудничества с вендором дистрибьютор предлагает партнерам программные решения для управления мобильностью предприятий (Enterprise Mobile Management, EMM), позволяющие централизованно управлять корпоративными доступами работников на мобильных устройства и помогающие защищать данные с помощью передовых технологий ИБ.

«Современный бизнес требует от сотрудников все больше мобильности и все чаще вынуждает обращаться к корпоративной информации вне физического периметра компании. Новый формат взаимодействий с корпоративными сервисами посредством мобильных устройств усложняет обеспечение безопасности данных и повышает требование к их защите, так как список угроз расширяется за счет неавторизованного доступа, взлома или утечки данных с украденных/потерянных девайсов. По оценкам аналитиков, рынок корпоративной мобильности является одним из быстрорастущих в ИТ-индустрии и ежегодно увеличивается более чем на 30%. При этом основным критерием выбора поставщика является бесшовная интеграция между встроенными сервисами устройств и централизованной системой безопасности и администрирования», – сказал Александр Мец, ведущий менеджер по развитию бизнеса Samsung SDS.

Samsung SDS EMM – это решение по управлению корпоративной мобильностью, отвечающее требованиям Common Criteria для Android/iOS, международного «золотого стандарта» безопасности систем, гарантирующего высокий уровень защиты данных и соответствие всем запросам корпоративного сектора. Решение позволяет ИТ-администраторам организовывать мобильные среды и управлять входящими в них пользовательскими устройствами удаленно в режиме реального времени. Новые технологии обеспечивают передаче данных не только безопасность, но и повышенную скорость. Функциональность системы включает блокировку операций ввода/вывода через USB, карты памяти, по Bluetooth и Wi-Fi; хранение фотографий на защищенном сервере и пересылку по защищенным каналам; проверку статуса и местонахождения устройства, удаленную блокировка или перенастройку в случае утери.

«Лидирующее положение OCS среди российских ИТ-дистрибьюторов, ее мощная экспертная база, широкие компетенции и общая востребованность EMM-решений на рынке – это те факторы, которые в совокупности позволяют прогнозировать успешное сотрудничество наших компаний по данному направлению в будущем», – сказала Олеся Демидович, продакт-менеджер направления Samsung Mobile в OCS Distribution.