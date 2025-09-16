Разделы

«Сбер» интегрировал сервис «Безопасные сделки» с платформой «Консоль.Про»

Команда «Сбера» интегрировала сервис «Безопасные сделки» с использованием номинального счета с платформой для автоматизации отношений и расчетов с самозанятыми «Консоль.Про».

Теперь компании и предприниматели могут рассчитываться с самозанятыми за предоставленные услуги на платформе «Консоль.Про» быстро, безопасно и с минимальным количеством необходимых действий, используя сервис «Сбера» «Безопасные сделки». Это полностью цифровое решение на основе технологии Sber API, позволяющее гибко управлять выплатами на исполнителей.

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?
Цифровизация

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка, сказал: «Сбер» стремится делать технологии доступными каждому участнику российского рынка — от крупной столичной компании до мастера на дому в самом удаленном от Москвы регионе. Вместе с нашим клиентом «Консоль.Про» мы не просто запускаем новый сервис, а меняем культуру взаимодействия между бизнесом и самозанятыми. Раньше нередко подобная сделка для любой из сторон была как авантюра: верь на слово, плати и жди. Теперь всё честно, прозрачно и по-умному — каждый может работать спокойно и уверенно».

Михаил Провизион, сооснователь платформы «Консоль», сказал: «Сегодня в Москве и по всей России миллионы людей выбирают работу не по шаблону, а по интересам, по таланту, по своему графику. «Сбер» не просто поддерживает этот тренд — он его формирует. Через надежность, безопасность и простоту своих сервисов. Через технологии, которые реально помогают и сближают людей и бизнес. С помощью нашей платформы предприниматели и фрилансеры могут заключать сделки так же легко, как заказывают кофе через мобильное приложение».

