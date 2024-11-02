Разделы

Техника
|

Пользователям устройств под управлением «Салют ТВ» стал доступен поиск с искусственным интеллектом GigaChat

SberDevices в текущем обновлении операционной системы для телевизоров больше внимания уделяет интеграции с нейросетевой моделью GigaChat. В платформе стали доступны Giga-поиск, агрегированный рейтинг от искусственного интеллекта, новый опыт взаимодействия с онлайн-кинотеатрами и другие функции, улучшающие пользовательский опыт. Об этом CNews сообщили представители SberDevices.

Поиск не только по названию фильма или сериала

На телевизорах Sber и устройствах под управлением «Салют ТВ» теперь доступен поиск по широким запросам – например, «Салют, найди фильм, где есть красная машина» или «Салют, найди фильм про миньонов». Giga-поиск предложит фильм или сериал, который наиболее отвечает запросу.

Рейтинг

GigaChat собирает оценки кино с разных площадок и подсчитывает рейтинг, учитывая особенности и критерии его формирования на каждом ресурсе. Если пользователь доверяет конкретной площадке, то он может ориентироваться на таблицу рейтингов в конце карточки фильма.

Доступ к контенту

Пользователь может увидеть рекомендации фильмов и сериалов на главной странице не только со всех сервисов, но и в конкретном онлайн-кинотеатре без дополнительных кликов на приложение. На новой панели быстрого доступа можно добавить любимые сервисы в избранное, контент из которых будет автоматически отображаться на телевизоре.

Пульт больше не нужен: управление ТВ голосом

Марина Купцова, «ICL Техно»: Мы создаем современное производство, где хочется работать
Кадры

К устройствам под управлением «Салют ТВ» можно подключить умную колонку Sber и искать фильмы, переключать каналы, управлять навигацией и видеоплеером из любого приложения голосом. Также появилась возможность выводить звук с телевизоров прямо на умные колонки. Одна колонка усилит звучание, две одинаковых – позволят смотреть видеоконтент со стереозвуком.

Доступность

Обновленная операционная система «Салют ТВ» уже доступна пользователям умных телевизоров Sber и ТВ-приставок SberBox.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что такое Pi.One? Обзор ПО для медиэйшен-решений по обработке данных о потреблении услуг и ресурсов

Ленивых и боящихся перемен пользователей заставят платить за обновления для Windows 10. Цены известны. Россиян это не коснется

99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA

Создатель «убийц флагманов» образумился. Выпущен мощнейший OnePlus 13, который стоит вдвое дешевле iPhone

Как генеративный ИИ меняет разработку ПО

iPhone для россиян всё? Власти хотят ввести заградительные цены, чтобы наказать Apple

Конференции

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Показать еще

Наука

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: