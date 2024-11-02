Пользователям устройств под управлением «Салют ТВ» стал доступен поиск с искусственным интеллектом GigaChat

SberDevices в текущем обновлении операционной системы для телевизоров больше внимания уделяет интеграции с нейросетевой моделью GigaChat. В платформе стали доступны Giga-поиск, агрегированный рейтинг от искусственного интеллекта, новый опыт взаимодействия с онлайн-кинотеатрами и другие функции, улучшающие пользовательский опыт. Об этом CNews сообщили представители SberDevices.

Поиск не только по названию фильма или сериала

На телевизорах Sber и устройствах под управлением «Салют ТВ» теперь доступен поиск по широким запросам – например, «Салют, найди фильм, где есть красная машина» или «Салют, найди фильм про миньонов». Giga-поиск предложит фильм или сериал, который наиболее отвечает запросу.

Рейтинг

GigaChat собирает оценки кино с разных площадок и подсчитывает рейтинг, учитывая особенности и критерии его формирования на каждом ресурсе. Если пользователь доверяет конкретной площадке, то он может ориентироваться на таблицу рейтингов в конце карточки фильма.

Доступ к контенту

Пользователь может увидеть рекомендации фильмов и сериалов на главной странице не только со всех сервисов, но и в конкретном онлайн-кинотеатре без дополнительных кликов на приложение. На новой панели быстрого доступа можно добавить любимые сервисы в избранное, контент из которых будет автоматически отображаться на телевизоре.

Пульт больше не нужен: управление ТВ голосом

К устройствам под управлением «Салют ТВ» можно подключить умную колонку Sber и искать фильмы, переключать каналы, управлять навигацией и видеоплеером из любого приложения голосом. Также появилась возможность выводить звук с телевизоров прямо на умные колонки. Одна колонка усилит звучание, две одинаковых – позволят смотреть видеоконтент со стереозвуком.

Доступность

Обновленная операционная система «Салют ТВ» уже доступна пользователям умных телевизоров Sber и ТВ-приставок SberBox.