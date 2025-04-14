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Умные колонки Sber переведенны под полное управление GigaChat 2.0

Впервые в России умные колонки полностью переведены под управление большой языковой модели, благодаря чему их интеллектуальные возможности вышли на принципиально новый уровень. C GigaChat 2.0 колонки Sber научились общаться при помощи естественной человеческой речи и поддерживать продолжительные и содержательные беседы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Естественное общение

Колонки легко понимают и обрабатывают запросы, сформулированные в свободной форме. GigaChat ведет живой диалог с пользователем на понятном ему языке или в заданной роли, удерживая контекст разговора до 10 раз дольше. В результате с колонкой можно вести продолжительные и содержательные беседы на самые разные темы.

– Салют, представь что ты космонавт на орбите, расскажи как проходит твой день.

– Салют, на что смотреть в составе продуктов? Объясни как нутрициолог.

– Салют, объясни, что такое Солнечная система в жанре мини-сказки.

Энциклопедические знания

GigaChat 2.0 обладает большой базой энциклопедических знаний, поэтому колонки Sber способны креативно подходить к решению различных задач и находить ответы на множество вопросов. Они могут эффективно справляться с выполнением творческих заданий, пересказывать большие объемы информации, делая ее доступной и легко воспринимаемой. Это включает в себя обработку и обобщение сложного материала, а также предоставление понятных и четких объяснений.

– Салют, сколько калорий в куриной грудке и что необычного приготовить из нее на ужин?

– Салют, я нарисовал жирафа, но он выглядит скучно. Что можно добавить?

– Салют, объясни теорию относительности семилетнему ребенку.

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Умные колонки Sber переведенны под полное управление GigaChat 2.0

Многозадачность

Теперь искусственный интеллект управляет не только диалогом, но и прикладными навыками, такими как музыка, напоминания или другими. А еще пользователи могут давать колонке сразу несколько команд в одной фразе, и устройство самостоятельно определит порядок действий и выполнит каждую команду последовательно.

– Салют, расскажи как стать великой балериной и включи Чайковского.

– Салют, расскажи про погоду в Санкт-Петербурге завтра и напомни в 16:00 купить туда билеты.

– Салют, поставь будильник на каждый день на шесть утра и включи музыку для тренировки.

Индивидуальная настройка

Взаимодействие с умными колонками Sber можно адаптировать под себя, всего доступно 18 комбинаций настройки. Можно выбрать стиль общения — деловой, нейтральный или дружелюбный, а также голос — мужской или один из двух женских. В зависимости от пожеланий пользователя ассистент будет обращаться на «ты» или на «вы». Достаточно сказать: «Салют, давай тебя настроим».

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