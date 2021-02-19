Сбербанк ворвался на рынок умных устройств с лампочкой и розеткой

«Салют, включи свет!»

Сбербанк объявил о старте продаж первых смарт-ламп и смарт-розеток под собственным брендом Sber в рамках запуска собственной платформы «умного дома». На старте продаж представлены смарт-лампы Sber с цоколем стандартов Е14 и E27 (SBDV-00019 и SBDV-00020), а также смарт-розетка Sber (SBDV-00018).

Взаимодействие со всем комплексом установленных в доме умных устройств марки Sber осуществляется через интерфейс мобильного приложения «Сбер салют», с умного экрана SberPortal или умной медиаприставки SberBox. Управление осуществляется как голосом, так и прикосновениями к сенсорному экрану.

«Умный дом — часть большой экосистемы "Сбера", расширение граней пользовательского опыта для владельцев умных девайсов и постоянно растущей аудитории ассистентов "Салют", – сказал Константин Круглов, старший вице-президент Сбербанка по новым цифровым поверхностям. – Устройства и приложения экосистемы связаны и вместе могут гораздо больше, чем по-отдельности: утром свет зажжется в заданное время и в комфортном режиме; по дороге в аэропорт не можете вспомнить выключили или нет утюг – умная розетка легко отключается в мобильном приложении; SberPortal расскажет новости для вас, а SberBox покажет мультик ребенку».

Умный дом по версии Сбербанка

Экосистема «умного дома» Sber поддерживает полнофункциональное дистанционное управление и мониторинг всех показателей при подключении к интернету. Так, например, чтобы увлажнитель воздуха или кондиционер с подключением к электросети через смарт-розетку уже работали к моменту прихода пользователя домой, можно отдать соответствующую команду виртуальному ассистенту («Сберу», «Афине» или «Джой») в приложении «Сбер салют».

Сбербанк начал продажи умных ламп и розеток под брендом Sber

При отсутствии подключения к интернету смарт-экосистемой Sber можно управлять локально – прикосновениями или с пульта через «Сбер салют», SberPortal или SberBox, при наличии доступа к сети Wi-Fi, в которой работают лампы и розетки.

Что умеют умные лампы и розетки Sber

Смарт-розетки Sber позволяют измерить энергопотребление подключенной к ним техники, оценить энергоемкость устройств и запланировать оптимальный график их использования – например, включать по таймеру ночью при сниженных тарифах на электричество.

Cмарт-лампы (цоколь Е14 и E27) и смарт-розетка Sber

Умные розетки Sber могут управлять работой электроприборов в доме, в том числе, с программированием включения и отключения по таймеру с помощью специальных команд. Для управления несколькими однотипными приборами, например, обогревателями, можно объединять смарт-розетки в группы.

Умные розетки Sber оснащены встроенной функцией блокировки от детей. В этом режиме блокируется кнопка включения розетки. В дополнение, смарт-розетки также оснащены заземлением и защитными шторками.

Для умных ламп Sber заявлен минимальный уровень пульсаций, а также разнообразие настраиваемых световых эффектов – режимов имитации рассвета и заката, романтического освещения и северного сияния. Лампы поддерживают программное группирование с привязкой к определенным комнатам или помещениям для управления освещением во всем доме или в отдельном месте одной командой.

Умный сенсорный 10-дюймовый экран SberPortal

Лампы Sber поддерживают регулировку яркости, цветовой температуры и насыщенности. Также лампы поддерживают групповое управление. В частности, можно настроить изменение освещения по одной команде ассистенту: «Салют, сделай цвет люстры теплее».

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Рекомендованная розничная цена умных ламп Sber и умной розетки Sber составляет 990 руб. и 1390 руб. соответственно, но на старте продаж установлены специальные цены – 890 руб. и 1190 руб. соответственно. Дополнительные скидки действуют при покупке комплектов. Новинки уже доступны в фирменном интернет-магазине компании, и позже появятся в популярных маркетплейсах и магазинах электроники.

Экспансия Сбербанка на рынке потребительской техники

О первых шагах Сбербанка по выходу на рынок потребительской техники CNews рассказал в феврале 2020 г., когда его дочернее предприятие SberDevices начало продажи ТВ-приставки Okko Smart Box с голосовым управлением и подключением к интернету сразу в нескольких компаниях экосистемы Сбербанка. Начиная с августа 2020 г. медиаприставку можно было приобрести уже во всех 1,9 тыс. офисах Сбербанка по всей России (кроме Сибири и Дальнего Востока).

Следующий массовый анонс новых гаджетов Сбербанка произошел в сентябре 2020 г., одновременно с переименованием компании в «Сбер» и ребрендингом. Тогда компания впервые представила разработанное в SberDevices семейство виртуальных ассистентов «Салют» с профилями «Сбер», «Джой» и «Афина», а также соответствующий магазин приложений Smart Market.

Тогда же был впервые представлена мультимедийная телевизионная приставка-медиаплеер SberBox с голосовым управлением и встроенным голосовым ассистентом «Салют». SberBox позволяет смотреть ТВ-каналы, фильмы, сериалы и видео, слушать музыку, играть в игры на большом экране, а также делегировать различные рутинные задачи виртуальному помощнику.

Еще одна новинка, представленная Сбербанком одновременно с ребрендингом – это умный сенсорный 10-дюймовый экран SberPortal с премиальной акустикой, виртуальным ассистентом, шестью микрофонами, системой распознавания жестов, способностью осуществлять звонки. Пользователям SberPortal доступны фильмы, сериалы и образовательные лекции в онлайн-кинотеатре Okko, игры, музыкальные клипы, фильмы, сериалы, спортивные трансляции, видео в интернете и цифровые ТВ-каналы, а также музыка из сервиса «Сберзвук».

SberPortal обладает мощной звуковой системой Harman Kardon

Встроенный в SberPortal виртуальный ассистент умеет идентифицировать своих пользователей и в зависимости от этого предлагать соответствующий контент. Когда перед ним оказывается ребенок, устройство переключается в детский режим: блокируется взрослый контент, покупки и банковские операции. Продажи новинки, как сообщал CNews, стартовали в конце декабря 2020 г. по цене 29 990 руб.