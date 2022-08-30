«Сбер» представил платформу управления медиаконтентом на цифровых экранах для бизнеса «Салют экраны»

Команда SberDevices запустила «Салют экраны» — отечественную платформу digital signage (видеореклама на мониторах) для бизнеса, позволяющую централизованно управлять информационными экранами, создавать для них рекламные кампании, настраивать расписание показов и оценивать эффективность коммуникаций с аудиторией.

Платформа «Салют экраны» подходит для ретейла, сферы услуг, сегмента HoReCa, образования, здравоохранения и других областей, ведь она помогает привлечь внимание к акциям и спецпредложениям, таргетировать контент, собирать статистику и анализировать клиентский путь.

Внедрить решение можно на телевизорах Sber и смарт-экранах с тач-интерфейсом SberPortal, или использовать уже имеющиеся у заказчика экраны, подключив к ним ТВ-приставку SberBox или ТВ-медиацентр SberBox Top со специальной прошивкой. Решение также совместимо с профессиональными панелями и устройствами под управлением Windows, MacOS, iOS, WebOS и Tizen.

Пилотный проект уже запущен на экранах в трёх новых офисах «Сбера» и 180 пунктах выдачи заказов «Сбермегамаркета». Благодаря внедрению сервиса срок вывода рекламных кампаний на экраны составит менее суток. Сервис также даст возможность регулировать подборку контента под каждую точку, а аналитика позволит в дальнейшем монетизировать поверхности.

Денис Филиппов, CEO SberDevices, вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка, сказал: «Человек реагирует на визуальную информацию намного быстрее, чем на любую другую. Именно поэтому правильно подобранный и актуальный контент может стать серьёзным подспорьем для любого бизнеса. «Салют экраны» — современный и технологичный инструмент для малого и среднего бизнеса с быстрым и недорогим входом, делающий управление медиаконтентом проще и эффективнее. Решение работает на отечественном ПО и устанавливается под ключ, а видеоаналитика открывает ещё больше возможностей для развития бизнеса».

«Салют экраны» даёт бизнесу возможность отказаться от использования флеш-карт и сторонних видеохостингов для загрузки медиаконтента на экраны, мгновенно обновлять и гибко настраивать отображающиеся ролики и изображения в зависимости от локации экрана, нивелировать риски, связанные с безопасностью размещения и контролем контента. Загрузка материалов и создание рекламных кампаний, удалённое управление показами и мониторинг устройств осуществляются в личном кабинете в веб-интерфейсе. Постоянное интернет-соединение не требуется: информация может обновляться в удобное для площадки время, например, ночью.

«Салют экраны» можно интегрировать с информационными системами клиента, чтобы настраивать показ материалов в реальном времени по заданному сценарию. Например, интеграция с системой учёта товаров даёт возможность включать демонстрацию товаров, которые необходимо распродать, на экранах в прикассовых зонах. Сервис предполагает полное сопровождение проекта под ключ, включая предоставление доступа к личному кабинету, оборудование, гарантийное выездное сервисное обслуживание, постоянную сервисную поддержку в режиме 24/7.

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В расширенной комплектации сервис включает в себя видеоаналитику на базе устройств Sber с умной камерой (SberPortal и SberBox Top) либо подходящего по техническим характеристикам клиентского устройства. Модуль видеоаналитики считывает пол и возраст стоящего перед камерой человека, фиксирует портрет аудитории и вовлечённость в просмотр. Данные собираются обезличенно и в дальнейшем могут быть использованы для оценки маркетинговых кампаний, персонализации предложений для потребителя, гибкой настройки кампаний в зависимости от географии, что особенно важно для крупного бизнеса. Например, в кафе экран может показывать актуальные акции по студенческому билету молодым людям.

Умная камера также позволяет внедрять интерактивные сценарии. Например, при попадании лица в зону охвата камеры на экране в розничном магазине можно запустить сообщение с призывом к действию — например, предложением улыбнуться, чтобы получить промокод или подарок.

Такого рода сценарии могут работать и на устройствах с сенсорным экраном: взаимодействие через тач-интерфейс упрощает сбор обратной связи от посетителей («Что необходимо улучшить/добавить?», «Оцените качество обслуживания» и так далее).

Дополнительным инструментом для создания контента, который демонстрируется на экранах, может стать платформа Visper от SberDevices. Она позволяет генерировать видеоролики с фотореалистичными и анимационными персонажами. С их помощью можно существенно сократить затраты на новые информационные и рекламные материалы: достаточно выбрать персонажа и написать для него текст.

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При этом есть возможность заказать создание собственного персонажа и настроить для него сценарии взаимодействия с аудиторией на устройствах с умной камерой. Такой аватар обрабатывает запросы пользователей в режиме реального времени и генерирует ответы на основе заранее заданной базы знаний. Он также может узнавать пользователей и отвечать на их вопросы на отвлечённые темы.