Apple проговорилась о своей новой операционной системе

В ассортименте Apple может появиться новая программная платформа homeOS для умных колонок и смарт-дисплеев. Компания упомянула ее в вакансии разработчика ПО для iOS, но быстро спохватилась и отредактировала объявление о найме. Утечка произошла накануне конференции WWDC, на которой Apple ежегодно анонсирует новые версии своих ОС.

Еще одна «яблочная» ОС

Компания Apple может вести разработку новой для себя операционной системы под кодовым названием homeOS. Она проговорилась о ее существовании, разместив на своем сайте вакансию старшего специалиста по сервису Apple Music для мобильной операционки iOS.

По информации портала MacRumors, в небольшом объявлении о поиске нового сотрудника Apple упомянула не анонсированную пока платформу дважды. «Вы будете работать с системными инженерами Apple, изучая внутреннее устройство iOS, watchOS, tvOS и homeOS, а также оптимизируя свой код для повышения производительности способами, доступными только Apple. Присоединяйтесь к нашей команде и измените мир к лучшему для любителей музыки», - говорится в описании к вакансии.

Второе упоминание касается работы Apple Music на различных системах компании. «Команда Apple Music Frameworks владеет технологическим стеком, который позволяет интегрировать Apple Music в систему на всех наших мобильных платформах: iOS, watchOS и homeOS», - сказано в объявлении.

Была система, и нет системы

Вакансия на сайте Apple в ее оригинальном виде исчезла почти сразу после размещения. Через некоторое время компания вновь опубликовала ее, но все упоминания homeOS из нее были удалены.

HomeOS дважды удостоилась упоминания в вакансии Apple

«Вы будете работать с системными инженерами Apple, изучая внутреннее устройство iOS, watchOS, tvOS и HomePod и оптимизируя свой код для повышения производительности способами, доступными только Apple», - говорится в отредактированном объявлении. То есть Apple заменила homeOS на HomePod – так называется ее умная колонка, в России не продающаяся.

Для чего нужна новая система

По данным портала ArsTechnica, название платформы homeOS может прямо указывать на сферу ее использования. Вероятно, Apple готовит ее для установки на линейку своих гаджетов для домашнего использования.

Пока к ней относятся только смарт-колонки – оригинальная HomePod, дебютировавшая в 2017 г., и ее уменьшенная версия HomePod mini, вышедшая в октябре 2020 г. Не исключено, что в будущем Apple будет развивать эту серию, потому что, к примеру, та же Google выпускает не только смарт-динамики, но и умные дисплеи со встроенной акустикой.

Колонка HomePod работает на прошивке от ТВ-приставки

На это указывает утечка, случившаяся в апреле 2021 г. CNews писал тогда, что Apple может работать над новым поколением своей ТВ-приставки и попутно трудиться над смарт-дисплеем. Он может стать аналогом детища Сбербанка под названием SberPortal, премьера которого состоялась в сентябре 2020 г.

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В настоящее время на колонки Apple HomePod устанавливается слегка модифицированная прошивка tvOS. Это операционка ТВ-приставки Apple TV, та самая, в которой используется особая версия голосового помощника Siri, не понимающая русский язык.

SberPortal Сбербанка может вдохновить Apple на создание собственного смарт-дисплея

Но это предположение может быть ошибочным. Специалисты портала MacRumors обратили внимание на тот факт, что в оригинальном тексте вакансии homeOS упомянута как мобильная платформа. Это может означать, что грядущая система будет иметь больше общего с iOS и watchOS (прошивка для часов Apple Watch), нежели чем с macOS и tvOS.

Apple не задержится с релизом

Сама Apple, по давно заведенной традиции, реагирует на все предположения о своих продуктах, распространяемые в интернете, молчанием. Компания не подтверждает, но в то же время и не опровергает возможность пополнения своей коллекции операционных систем еще одной платформой.

Между тем, Apple допустила появление упоминания о homeOS в Сети за несколько дней до своей ежегодной конференции Worldwide Developers Conference (WWDC). На этом мероприятии компания уделяет максимум внимания своим программным продуктам, каждый год анонсируя свежие версии macOS, iOS, iPadOS и др.

Конференция WWDC 2021 состоится 7 июня 2021 г. Даты релиза стабильных сборок обновленных операционок пока неизвестны, но их выход состоится, с наибольшей долей вероятности, вместе с началом продаж устройств, для которых они предназначены.

Иногда Apple использует WWDC для очень громких анонсов, вызывающих значительный резонанс во всем мире. Так, в 2020 г. именно на этой конференции она заявила о полном отказе от процессоров Intel в своих компьютерах и переходе на чипы собственной разработки. Не исключено, что именно homeOS станет «гвоздем программы» на WWDC 2021.