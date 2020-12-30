«Ситилинк»: продажи умной техники выросли на 64% в деньгах по итогам 2020 года

Эксперты сети магазинов «Ситилинк» изучили покупательский спрос на товары категории «умный дом» за четыре квартала 2020 г. В категорию входят умные колонки, умные лампы, умные розетки, умные выключатели, реле и т.д.

По итогам без малого 12 месяцев суммарные продажи всех устройств в интернет-магазинах и точках продаж продемонстрировали рост на 64% (в денежном выражении, по отношению к аналогичному периоду прошлого года). В штучном выражении показатель достиг роста в 62% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

В топ-3 умных колонок вошли (с первого по третье место): умная колонка «Яндекс.Станция», умная колонка «Яндекс.Станция Мини» с голосовым помощником «Алисой» и умная колонка «Капсула» (Mail.ru Group) c голосовым помощником «Марусей».

Умные розетки в штучном выражении покупали на 185% чаще, чем за аналогичный период прошлого года, продажи базовых блоков управления устройствами в доме выросли на 187%, умные лампы выросли на 240% и самой массовой оказались выключатели, реле и кнопки – рост на 671%.

«Специалисты нашей компании прогнозировали рост категории «умный дом» достаточно давно, и мы постоянно расширяем ассортимент столь востребованного направления. Категория «умные колонки» выделена в отдельное направление, которое может быть, как частью общей инфраструктуры, так и приобретаться как автономное устройство. Уже сейчас есть понимание, что умная колонка это логичный этап эволюции портативной и стационарной акустики, – сказал Иван Поликарпов, руководитель дивизиона закупок «Офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров» компании «Ситилинк». – В новом году начнутся поставки Sberportal, который должен быть интересным альтернативным решением продуктам «Яндекс» и Mail и позволит еще большему количеству семей принять в дом умное устройство».