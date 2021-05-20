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«Сбер» открывает API-платформы умного дома для сторонних производителей

ПО Софт Техника

«Сбер» открывает API и документацию умного дома для производителей смарт-устройств, позволяя им интегрировать свои продукты с виртуальными ассистентами семейства «Салют». Теперь пользователи ассистента смогут управлять устройствами вендора так же, как и умным домом от «Сбера»: используются те же паттерны, голосовые команды, пользовательский интерфейс.

«Сбер» запустил собственную платформу умного дома и три смарт-устройства — две лампочки и розетку — в феврале 2021 г., а уже совсем скоро пользователи ассистентов «Салют» смогут управлять с их помощью и сторонними устройствами. Взаимодействовать с умными девайсами сторонних производителей можно будет так же, как и с устройствами «Сбера»: через интерфейсы мобильного приложения «Сберсалют», а также с умного экрана Sberportal, умной медиаприставки Sberbox и Sberbox Top — нового ТВ-медиацентра с умной камерой. Отдавать команды можно голосом или через тач-интерфейс. При этом интеграция умных устройств «Сбера» позволяет автоматизировать их работу в доме и управлять ими как единым целым.

На данный момент для интеграции доступны только те категории устройств, которые поддерживаются умным домом от «Сбера»: лампы (димирование, цветовая температура, RGB); умные розетки/реле (с пользовательскими именами).

Чтобы получить доступ к API умного дома от «Сбера», производителям необходимо пройти три простых шага: зарегистрироваться в кабинете разработчика; получить ключи и описание API; написать интеграцию (два стрима — управление и обнаружение).

После проверки со стороны команды «Сбера» пользователи смогут добавлять устройства вендора в умный дом «Сбера».

При этом интегрировать устройства можно только cloud2cloud: чтобы устройствами можно было управлять через ассистента, API производителя должно быть доступно в интернете.

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