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Детский телефон Elari GamePhone уже в продаже

Компании Elari и diHouse объявляют о начале продаж на российским рынке детского телефона GamePhone, созданного совместно с российским аудиоиздательством Vimbo. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Elari GamePhone — доступный детский телефон в форме мини-смартфона для детей от трех лет. Гаджет оснащен двумя камерами с возможностью обработки фото, фонариком, диктофоном, будильником, календарем, калькулятором. Эргономичный защитный чехол из безопасного экологичного силикона в виде популярных детских персонажей защищает устройство от повреждений и ударов, шнур для ношения позволяет ребенку всегда носить устройство с собой и не потерять во время активных игр.

C помощью гаджета ребенок сможет быть на связи со своими родителями благодаря функции GSM-связи, доступна опция SOS-звонка. В гаджете можно сохранить до 10 проверенных телефонных номеров, с которых будут поступать звонки. Модель не имеет выхода в интернет: вместо этого она обладает полезным и развивающим контента для детей, в том числе обучающими играми, широким выбором аудиосказок на русском и английском языках и аудиоспектаклей, озвученных популярными российский актерами.

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diHouse
Детский телефон Elari GamePhone уже в продаже

Телефон имеет встроенный MP3-плеер и память объемом 4 ГБ для хранения музыки, фото и видео. Разъем 3,5 мм позволяет подключать к телефону наушники. Смартфон с небольшим весом и размером поместится в небольшой детской руке.

Elari GamePhone помогает родителям решить проблему использования «взрослого» смартфона ребенком, дает возможность увлечь малыша новыми полезными для его развития инструментами. При этом ребенок не имеет возможности выйти на неконтролируемые каналы информации в интернете, YouTube, TikTok и др.

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Бизнес

Йозеф Закс, основатель и CEO компании Elari: «Мало назвать телефон детским, необходимо, чтобы он действительно являлся детским и был создан для детей: помимо поддержки связи с родителями и защищенного общения со сверстниками, важно, чтобы ребенку было комфортно и интересно пользоваться гаджетом, развивать мышление и получать новые действительно нужные и полезные навыки поведения в цифровой среде».

Elari GamePhone поступает в продажу по рекомендованной розничной цене 4990 руб.

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