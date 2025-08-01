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Российский сервис «Онлайн Гео» для безопасности детей от Elari

Российский бренд умных часов для детей и взрослых Elari совместно со своим официальным партнером diHouse представляет технологию отслеживания перемещений ребенка для детских смарт-часов – «Онлайн Гео». Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Локальная разработка

Около 90% детских смарт-часов сегодня работают на типовом ПО Setracker, из-за чего их возможности ограничены. Elari – один из немногих брендов, которые создают собственные ИТ-решения или занимаются разработкой программного обеспечения или софта. В случае Elari это, например, Kidgram и SafeFamily.

Как это работает

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diHouse
Российский сервис «Онлайн Гео» для безопасности детей от Elari

Программное решение «Онлайн Гео» обновляет координаты устройства каждую секунду, что позволяет построить наиболее точный маршрут и узнать приблизительную скорость передвижения. Решение работает на базе спутников – это ключевое отличие от продукции других брендов, где обновление данных чаще всего происходит по сети. Сеанс «Онлайн Гео» ограничен пятью минутами с возможностью продления. Таким образом, заряд аккумулятора расходуется медленнее.

Практическая польза

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Например, ребенок возвращается из школы. Родители видят маршрут его движения в приложении – где он вышел, где задержался, не свернул ли не туда. Это важно для ребенка и родителей, особенно если путь проходит через оживленные улицы или удаленные районы.

Доступность

Функция «Онлайн Гео» уже доступна для следующих моделей детских смарт-часов Elari: Kidgram Watch, Techno, 4GR M, 4G Lite (rev 2), Fresh 4G, Go 4G – для установки необходимо обновить прошивку до последней версии. Дистрибьюцией и поддержкой устройств Elari в России занимается официальный партнер бренда – компания diHouse.

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