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Новые детские умные часы ELARI 4G Wink с «Марусей», KidGram и интеграцией с Wink.

VK, «Ростелеком» и ELARI представляют совместно разработанную модель умных детских часов ELARI 4G Wink — они не только позволяют родителям не волноваться за местонахождение детей, но и обеспечивают ребенка только безопасным контентом. Впервые в детском девайсе объединены сервисы и возможности участников проекта: голосовой помощник «Маруся» от VK, умная начинка, включая детский мессенджер KidGram, от ELARI, и онлайн-кинотеатр Wink от «Ростелекома». Об этом CNews сообщили представители VK.

Детские смарт-часов помогают родителям в режиме реального времени отслеживать передвижения ребенка. ELARI 4G Wink сразу же пришлют предупреждение родителям, если сын или дочь оказались за пределами обозначенной территории (например, за периметром школы), также в часах есть тревожная кнопка для вызова помощи. Новый девайс позволит также контролировать контент, доступный ребенку.

Помимо стандартных для детских смарт-часов функций трекинга и коммуникаций, на часах установлен голосовой помощник «Маруся», работающий только в детском режиме. С помощью «Маруси» можно голосом управлять видеосервисом Wink от «Ростелекома» на ТВ (доступность контента настраивается в зависимости от его возрастной маркировки), слушать радио, детские музыку или аудиокниги. При покупке часов все юные пользователи ELARI 4G Wink получат бесплатную трехмесячную подписку на «VK музыку» и видеосервис Wink.

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ELARI 4G Wink

Девайс поддерживает голосовые и видеозвонки, но только с подтвержденными номерами. Если ребенку попробуют позвонить с незнакомого номера, то такой звонок будет заблокирован. В часах установлен мессенджер KidGram, разработанный специально под потребности детей. Он позволяет родителям делиться полезным контентом из Telegram и при этом контролировать детское общение и доступ к Telegram-каналам. Важно, что доступ к любому контенту в часах может быть ограничен родителями через управляющее приложение на время уроков или других занятий.

Участники проекта — компании VK и «Ростелеком» — являются учредителями Альянса по защите детей в цифровой среде. Разработка умных детских часов соответствует целям альянса по созданию созидательного и безопасного цифрового контента для подрастающего поколения.

Продажи умных детских часов ELARI 4G Wink по специальной цене для абонентов начались в интернет-магазине «Ростелекома», также гаджет можно приобрести в крупнейших онлайн-гипермаркетах страны и розничных сетях.

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