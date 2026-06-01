«М.Видео» запускает продажу автокресел, детских колясок и других новых категорий товаров для детей на собственном маркетплейсе

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, значительно расширила ассортимент детских товаров на собственном маркетплейсе. Пользователям стали доступны тысячи товаров в различных категориях — от гаджетов и товаров для ухода до колясок, игрушек, автокресел и детского транспорта. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель отдела «Красота/Детство» компании «М.Видео» Екатерина Большакова: «Категория детских товаров становится одним из драйверов мультикатегорийного развития маркетплейса «М.Видео». Покупатели все чаще выбирают комплексные сценарии: от электроники до товаров для детей в рамках одной платформы. Расширение ассортимента позволяет нам закрывать больше семейных потребностей и усиливать ценность экосистемы М.Видео. Мы предлагаем родителям широкий выбор проверенных брендов, технологичных решений и товаров ежедневного спроса в едином удобном пространстве»

На маркетплейсе «М.Видео» представлены как классические детские товары, так и современные технологичные решения для родителей и детей. В ассортимент входят коляски, автокресла, стульчики для кормления, видеоняни, радионяни, молокоотсосы, подгузники и товары для ухода за малышами. Также покупателям доступны велосипеды, беговелы, самокаты и другие товары для активного отдыха и прогулок.

Отдельное направление — детские гаджеты и устройства для безопасности. На платформе представлены смарт-часы с GPS-трекингом, поддержкой видеозвонков и геолокации, Bluetooth-трекеры, умные колонки с голосовыми помощниками, а также устройства для домашнего мониторинга и видеонаблюдения.

Компания также развивает ассортимент товаров для развития и обучения детей. На маркетплейсе доступны игрушки, конструкторы, развивающие наборы, товары для творчества и обучающие устройства. Дополнительно расширяется категория товаров для детской гигиены — в том числе электрические зубные щетки и smart-решения для ухода за полостью рта.

В числе представленных брендов — Elari, Huawei, «Яндекс», JBL, Xiaomi, Britax Roemer, Inglesina, Oral-B, Revyline, Merries, Tanoshi, Lego, «Союзмультфильм», Tommy и другие производители детских товаров и электроники.