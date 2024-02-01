diHouse приобретает российский бизнес ELARI

Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ), российский дистрибутор электроники и бытовой техники, и компания ELARI, международный производитель электроники с присутствием в более чем 20 странах, объявили о выделении российского бизнеса ELARI в новую компанию, подконтрольную diHouse.

Новая компания ELARI IT будет продолжать разработку и поддержку продукции и программного обеспечения для рынка России и Белоруссии, а компания diHouse выступит эксклюзивным дистрибутором продукции ELARI в этих странах. Генеральным директором российской компании становится Антон Бадаев, многие годы руководивший продуктовой разработкой в московском офисе ELARI, а Йосеф Закс, основатель и управляющий директор ELARI International, останется в совете директоров ELARI IT и в ранге советника компании diHouse. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

«Мы давно знакомы и уважаем компанию diHouse и очень рады передать бизнес ELARI в России и Белоруссии в хорошие руки, чтобы сотни тысяч действующих и будущих пользователей гаджетов ELARI и нового приложения KidGram (детский Telegram с родительским контролем) могли получать новые продукты и достойную поддержку», – сказал Йосеф Закс.

KidGram – разработанное ELARI приложение, являющееся контролируемой родителями надстройкой над мессенджером Telegram, которое разрешает детям только одобренное родителями общение и контент. KidGram предустановлен на флагманских моделях детских умных часов ELARI, его также можно установить на смартфон/планшет и использовать либо синхронно с часами, либо отдельно, вместо других мессенджеров, в которых доступ к неприемлемому для ребенка контенту не ограничен, и существует риск обзавестись опасными связями с другими пользователями. Также ключевым аспектом экосистемы является KidGram TV – сетка созданных или отобранных ELARI Telegram-каналов, приемлемых для детской аудитории.

«ELARI – яркая компания-инноватор, создавшая фактически с нуля рынок детских смарт-часов во многих странах, включая Россию. Мы хотим продолжать развивать продукты и сервисы бренда на российском рынке, в том числе новый и социально значимый сервис KidGram, дающий детям полезный контент и доступ в мир Telegram под родительским присмотром, а также новые смарт-часы ELARI для детей и взрослых, которые должны появиться на рынке в ближайшее время», – отметил генеральный директор diHouse Юрий Родный.

В рамках сделки ELARI переведет практически всю команду российского офиса ELARI в новую компанию и передаст всю интеллектуальную собственность (торговую марку ELARI для России и Белоруссии, приложения и серверное ПО и т.д.) с целью независимого от ELARI International использования и развития на этих рынках. Финансовые условия сделки стороны не разглашают.

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ELARI - группа компаний в Израиле, Латвии, Индии, Кипре и в России со штаб квартирой в Израиле, созданная Йосефом Заксом в 2012 г. Компания занимается разработкой приложений для детской физической и информационной безопасности, разработкой и продажей «умных» детских и всевозрастных носимых устройств, а также другой электронной продукции. Продукцию ELARI реализуют дистрибуторы в России, Испании, Португалии, Турции, Германии и других странах, она также присутствует во всех европейских рынках через Amazon.

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2023 г. составил 77,4 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний ЛАНИТ.

ЛАНИТ – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда ЛАНИТ – около 13,5 тыс. человек.