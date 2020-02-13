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Умная колонка Elari Smartbeat научилась вызывать такси с помощью «Алисы»

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Техника

Elari, международный бренд и производитель товаров потребительской электроники, представил новую функцию умной беспроводной колонки Smartbeat: благодаря «Алисе» «Яндекса» пользователи теперь могут вызывать такси через сервис «Яндекс.такси» с помощью голосовых команд. Таким образом, можно не отрываться от текущих дел в поисках смартфона.

Чтобы заказать машину, достаточно использовать команды «Алиса, закажи такси», «Алиса, нужно такси» или «Алиса, такси» и произнести адрес. Затем голосовой помощник уточнит его и назовет условия поездки. После подтверждения от пользователя информация о заказе будет автоматически передана в сервис «Яндекс.такси». Также можно сразу сообщить Smartbeat все детали, сэкономив время: например, точный адрес, тариф и способ оплаты. Например: «Алиса, закажи такси в аэропорт Шереметьево, терминал D, оплата наличными». Голосовой помощник предупредит, когда такси будет у подъезда, и сообщит номер автомобиля. Следить за перемещениями машины и управлять деталями поездки можно продолжить уже со смартфона: в официальных приложениях «Яндекс» и «Яндекс.такси». Новая функция уже доступна всем владельцам умной колонки.

Smartbeat — центр экосистемы Elari Smarthome. Помимо вызова такси, умная колонка может включить любимую музыку, радио или аудиокнигу, сообщить погоду, поставить таймер или будильник, а также управлять другими устройствами умного дома. Для этого нужно объединить аккаунты «Яндекса» и Elari на смартфоне и настроить индивидуальные сценарии. Например, в ответ на голосовую команду «Алиса, доброе утро» колонка включит бодрую музыку или телевизор, зажжет свет. Команда «Алиса, я ухожу» может выключить свет и кондиционер, включить камеру наблюдения и запустить робот-пылесос.

Колонка Elari Smartbeat доступна в продаже в официальном интернет-магазине компании по цене 5990 руб.

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