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«Телфин» расширяет возможности встроенного виджета в amoCRM

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» добавил новые функциональные возможности в виджет интеграции АТС «Телфин.Офис» с amoCRM для быстрого приема и удобной обработки звонков прямо из amoCRM.

Сервис позволяет принимать и совершать звонки из CRM. Для этого достаточно кликнуть на номер контакта или компании. Вызовы записываются и автоматически попадают в CRM, где хранятся и в любой момент доступны для прослушивания и скачивания.

Встроенный в amoCRM виджет поддерживает несколько одновременных вызовов. Дополнительно пользователям стала доступна опция исходящие АОНы. Их число не ограничено, и для каждого звонка можно выбрать номер под определение.

При входящем вызове на экране устройства выводится контакт/компания с ссылкой для перехода в карточку в CRM. Появилась возможность добавить функцию ожидания второго вызова. Если звонок совершается с другого устройства, виджет позволяет также управлять им: снять/поставить на удержание, перевести на другого сотрудника.

В момент входящего вызова в системе amoCRM автоматически заводится карточка клиента. Если звонок по какой-то причине был пропущен, то обращение фиксируется в АТС «Телфин.Офис» и дублируется в CRM, где менеджеру автоматически ставится задача на перезвон со сроком исполнения.

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Цифровизация

Теперь в виджете реализован формат работы мультивкладочности. Приложение работает в нескольких вкладках одновременно причем в разных браузерах последних версий: Chrome, Opera, Safari и Firefox. Звонить можно из любой вкладки. При этом можно подключить динамическое включение, чтобы виджет появляется автоматически. Для удобства пользователей его также можно отключить, чтобы он не был доступен на всех открытых вкладках. При завершении звонка виджет автоматически закрывается.

«Встроенный виджет «Телфин» — это не только удобное решение для обработки звонков из amoCRM, но и функциональный сервис, который позволяет не терять обращения клиентов и персонализировать общение с ними. Прямо в приложении есть возможность просматривать всю историй коммуникаций, вести исходящие обзвоны, управлять статусами сотрудников, поддерживать вторую линию звонков. Виджет повышает эффективность работы сотрудников и помогает увеличивать продажи, исключая потери времени на открытие карточек и набор номеров клиентов», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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