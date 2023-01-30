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DaData представила сервис автоматической квалификации лидов

DaData представила сервис автоматической квалификации лидов. Новый продукт российского разработчика определяет, какому юрлицу принадлежит адрес корпоративной электронной почты. С помощью сервиса «Компания по емейлу» специалисты по маркетингу и продажам могут квалифицировать лидов.

Электронную почту оставляют как средство обратной связи, когда отправляют заявку или регистрируются где-либо в интернете. Получив подробные данные об организации, сотрудник которой заполнил анкету, пользователи нового продукта могут мгновенно оценить важность потенциального клиента.

«Компания по емейлу» находит в официальных справочниках подробности о бизнесе: название, ИНН, доходы по данным ФНС, количество сотрудников, отрасль по ОКВЭД. И даже город регистрации с часовым поясом, чтобы звонить вовремя.

Также сервис можно применять, чтобы упростить форму заявки на сайте. Не требуя у клиентов данные, которые можно узнать автоматически, компании получат больше заполненных анкет.

Наконец, DaData помогает предпринимателям без задержек распределять лиды между наиболее подходящими продавцами. Например, важных клиентов автоматически передают специалистам, отвечающим за конкретный регион или отрасль.

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Цифровизация

Новый продукт «знает» уже 640 тыс. почтовых доменов — это все крупные российские компании и большинство небольших. При этом DaData будет и дальше пополнять справочник. Сервис работает по API. А значит, его можно подключить к чему угодно: сайту, CRM, мобильному, облачному или веб приложению.

«Раньше мы мало знали о своих лидах: из какой компании пришел человек, сколько у нее денег и сотрудников, чем она занимается. Хорошо, если приходит заявка с говорящей почты вроде «@sberbank.ru». Но далеко не все важные регистрации так просто распознать: например, «дочки» огромных корпораций порой скрываются за неизвестными электронными адресами, — сказал Антон Богин, директор по развитию продуктов DaData. — Чтобы решить проблему, мы придумали сервис «Компания по емейлу». Отдаешь ему электронный адрес клиента, а в ответ получаешь подробности о юрлице. Автоматически, без звонков и анкет. В результате сразу замечаешь крупных лидов».

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