Исследование Mail.ru Group и «Алгоритмики»: подростки-программисты не уверены в превосходстве человека над ИИ

Mail.ru Group и школа программирования и математики «Алгоритмика» провели опрос среди школьников и выяснили, для чего и как много они пользуются смартфонами и планшетами, какими качествами наделяют учителя мечты и считают ли, что искусственный интеллект умнее человека. В опросе приняли участие 1,2 тыс. школьников в возрасте от 13 до 16 лет.

Как показали результаты совместного исследования Mail.ru Group и «Алгоритмики», программированием больше интересуются мальчики – их среди опрошенных 80%. Почти две трети учащихся (63%) соцсетям предпочитают живое общение с друзьями. А вот новости будущие программисты чаще узнают в социальных сетях – так ответили те же 63%; 37% посещают новостные ресурсы.

Больше половины опрошенных учеников (55%) используют гаджеты не меньше четырех часов в день. При этом в первую очередь они нужны им для общения (40%) и игр (38%). Об использовании смартфонов и других устройств для учебы сказали меньше четверти участников опроса (22%).

Абсолютное большинство родителей поддерживают увлечение своих детей программированием — об этом сказали 93% респондентов, но мальчиков все-таки немного больше (94% против 91%). При этом у девочек чаще перед глазами есть пример – почти 60% опрошенных учениц сказали, что в их ближайшем окружении есть люди из сферы ИТ (против 49% мальчиков).

Главное качество учителя для детей – умение заинтересовать своим предметом. Также они считают, что педагог должен сам хорошо разбираться в том, что преподает, и большое значение придают доброте. А вот использование новейших информационных технологий на уроках, по мнению учеников, не является обязательным критерием.

Осведомленность школьников об участниках ИТ-рынка при этом совсем не зависит от размера города, в котором живут дети. Так, больше всего компаний технологического сектора знают ребята из Перми и Калуги, а учащиеся из Москвы оказались лишь в середине списка по этому показателю.

Участники исследования затруднились ответить на вопрос, кто умнее: человек или искусственный интеллект. Мнения отличаются в зависимости от города проживания. Например, 77% учеников из Новокузнецка убеждены, что ум человека превосходит машины, а 67% учащихся из Казани, напротив, отдают предпочтение искусственному интеллекту.