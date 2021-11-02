Компания Ecommpay и школа ИТ-профессий «Алгоритмика» запустили образовательный проект для воспитанников детских домов

Компания Ecommpay, международный платежный провайдер, совместно с школой ИТ-профессий «Алгоритмика» 2 ноября 2021 г. запустили в России Ecommpay IT School для воспитанников детских домов и детей из неблагополучных семей. Учениками школы стали подростки 14-17 лет, интересующиеся математикой и программированием, которые хотели бы построить карьеру в сфере информационных технологий.

В первый поток онлайн школы вошли дети из Москвы, Екатеринбурга, Кандалакши, Вологды, Череповца, Сыктывкара, Твери, Калининграда и других городов. Они прошли предварительное собеседование и тестирование, позволившие определить заинтересованность подростка и уровень знания математики и информатики на момент начала обучения.

Программа курса рассчитана на четыре месяца, обучение будет проходить онлайн в групповом формате. По окончании курса подросток будет уметь разрабатывать 3D-игры в самых популярных жанрах, создавать сайты, используя HTML и CCS, работать с big data и строить модели, создавать мобильные приложения и презентовать свой продукт перед сокурсниками. В конце обучения ученики представят аттестационный проект, который будет оцениваться учителями и специалистами Ecommpay. Все дети, успешно освоившие программу, получат сертификат.

Программа курса разработана командой из 30 профессиональных методистов «Алгоритмики» с международным опытом работы в современных технологических проектах и школах. Курс учитывает самые современные тренды и требования в образовании в сфере ИТ.

«Мы работаем на рынке платежных решений и видим, как стремительно развиваются отрасли финтеха и ИТ в целом. По данным Минцифры, российскому бизнесу сегодня требуется около 1 млн ИТ-специалистов: в отрасли наблюдается острый дефицит молодых кадров. Нередко даже начинающие специалисты предпочитают строить карьеру за границей, поэтому развитие подобных образовательных ИТ-программ имеет также стратегическое значение: воспитать и удержать востребованных специалистов в стране. К сожалению, не у всех подростков есть доступ к дополнительному образованию в силу разных жизненных обстоятельств. Мы хотим дать им возможность попробовать свои силы в перспективной отрасли, подготовиться к поступлению в ВУЗы и заложить основу будущего профессионального успеха», — отметил Евгений Кузовлев, директор департамента эксплуатации и разработки сервисных систем Ecommpay.