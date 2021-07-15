«Алгоритмика» запускает EdTech-акселератор для предпринимателей из малых городов

Международная школа программирования «Алгоритмика» объявляет о запуске edtech-акселератора для региональных предпринимателей из 500 российских городов. Сегодня школа работает в 48 странах мира, включая Россию. Компания хочет ускорить развитие бизнеса в небольших российских городах (до 200 тысяч человек).

За два месяца участники онлайн-акселератора познают все тонкости EdTech-бизнеса — от составления финансового плана, построения системы продаж и продвижения до особенностей обучения детей разного возраста. А также смогут всего за 3-4 месяца получить рентабельный бизнес.

По итогам программы в каждом городе будет определен один участник, привлекший в процессе акселерации наибольшее количество учеников. Он сможет открыть школу «Алгоритмики» без уплаты паушального взноса.

«Миссия “Алгоритмики” — сделать IT-образование доступным для детей и подростков по всему миру. Мы специально ограничили круг участников марафона малыми городам с населением до 200 тысяч человек. Это более 500 российских городов, в которых живет почти 26 млн человек. Начинающим предпринимателям там обычно непросто открыть свой бизнес в одиночку. Наша цель помочь им запустить собственное дело, которое не только будет приносить доход, но и выведет образование в регионе на новый уровень», — говорит Ольга Бруковская, операционный директор «Алгоритмики».

За время существования франшизы «Алгоритмики» свой бизнес начали 250 партнеров в более чем 200 городах по всему миру. В России с 2018 по 2021 год число городов с открытыми франшизами выросло более чем в 5 раз — с 31 до 167 городов.

Подать заявку на участие в марафоне жители небольших городов смогут до 2 августа.