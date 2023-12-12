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На «шелковом пути» Ингушетии появились мобильный интернет и голосовая связь «Мегафона»

Дорога из Назрани в село Кантышево занимает не более 20 минут, однако, этот участок трассы – важное место для жителей города и всей республики. По пути в село расположены заправки, станции технического обслуживания и оптово-розничные торговые базы.

Кантышево находится в живописном месте на правом берегу реки Камбилеевка. Ученые предполагают, что первые поселения здесь появились в середине XV века. Сегодня Кантышево называют «ингушским шелковым путем». Населенный пункт расположен недалеко от «двух столиц» республики – Магаса и Назрани. Именно в это село приезжают со всей Ингушетии за строительными материалами, мебелью, бытовой техникой и продуктами.

На Кантышевском перекрестке специалисты «Мегафона» зафиксировали высокую активность пользователей и постоянно растущий интернет-трафик. Для комфорта абонентов оператор установил дополнительное телеком-оборудование. Благодаря расширенной сети LTE, жителям стал доступен мобильный интернет со скоростью, достигающей 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«Мы оперативно развиваем инфраструктуру в регионе, постоянно реагируя на запросы абонентов. Доступная качественная мобильная связь и интернет позволяют как местным жителям, так и гостям республики всегда оставаться на связи, и в больших городах, и в маленьких населенных пунктах, во многих из которых мы первый и единственный оператор связи. Также расширяем сеть на трассах, чтобы люди могли пользоваться навигаторами и с комфортом путешествовать по республике», – сказал директор «Мегафона» в Ингушетии Залимхан Акиев.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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