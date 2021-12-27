Ингушетия разрывает договор с московской ИТ-компанией, которая три года проработала на республику бесплатно

Конец концессии

Как выяснил CNews, Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций решило отказаться от услуг зарегистрированной в Москве известной ИТ-компании «Ситроникс», с которой

Это следует из данных судебной картотеки. Управление обратилось в арбитражный суд Ингушетии с иском «о расторжении концессионного

Проект заключается в том, что «Ситроникс» за свой счет обеспечивает техническую возможность фиксации нарушений и автоматического начисления штрафов, а Ингушетия отчисляет ему с этих штрафов определенный процент. До момента выплаты исполнителю 188,8 млн в течение календарного года данный процент равен 85; после превышения этой суммы — 50.

В России подобную схему можно считать одним из самыхвызвала критику вице-премьера (на тот момент) Максима Акимова.

Ингушетия через суд решила расторгнуть с « Ситрониксом » концессионное соглашение

Так называемое концессионное соглашение, давшее старт проекту, «Ситроникс» и Ингушетия заключили весной 2017 г. Система фиксации была запущена в эксплуатацию 13 апреля 2018 г.

Стороны соглашения находятся в конфликте (его суть ниже) как минимум с начала 2019 г. «Ситроникс» регулярно подает на госзаказчика в Арбитражный суд Москвы иски о взыскании с него причитающихся компании денег.

Представители «Ситроникса» сообщили CNews, что на данный момент компания по предписаниям суда каких-либо денег от госпартнера ни разу не получила. При этом в компании подчеркивают, что продолжают соблюдать договоренности с Ингушетией в полной мере.

Представители ингушской организации на момент публикации данного материала прокомментировать CNews ситуацию не смогли.

Суть разногласий Ингушетии и «Ситроникса»

Как ранее сообщал CNews, в процессе первого судебного разбирательства власти Ингушетии настаивали на ненадлежащей работе комплексов фотовидеофиксации «Ситроникса» — в период с 2018 по 2020 гг. в системе постоянно происходили сбои.

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«Ответчик неоднократно уведомлял истца об отсутствии данных с объектов концессионного соглашения, — говорится в судебных документах. — Ответчиком рассчитаны примерное количество вынесенных постановлений (о штрафах; — прим. CNews)».

Управление настаивало на том, что обязанность по исполнению обязательств по выплатам вознаграждения «Ситрониксу» у него отсутствует. Возражая на это, «Ситроникс» сообщил, что комплексы фотовидеофиксации (КФВФ) работали ненадлежащим образом из-за проблем с электроэнергией — падением напряжения и полным обесточиванием. Эта сфера в Ингушетии находится в ведении «Ингушэнерго».

«Таким образом, сбои в работе КФВФ вызваны неспособностью ответчика организовать работу с энергокомпанией, — цитирует суд представителей “Ситроникса”. — Истец сам в максимальной степени заинтересован в работе КФВФ, поскольку от этого зависит размер причитающейся ему платы».

Цена вопроса

В полной мере рассчитать, сколько Ингушетия должна «Ситроникус» с точки зрения самой компании, на данный момент не представляется возможным. Представители «Ситроникса» в разговоре с редакцией указали на то, что это коммерческая тайна.

Примерный объем спорных средств можно оценить по суммам уже поданных «Ситрониксом» исков.

В частности, в октябре 2020 г. CNews писал о том, что на тот момент суд посчитал, что Ингушетия должна «Ситрониксу» за три последних квартала 2019 г. как минимум 85,7 млн руб.

Анализ судебной картотеки показывает, что с тех пор «Ситроникс» еще не раз обращался к служителям Фемиды с претензиями к госпартнеру. В частности, по итогам оказания услуг Ингушетии в I квартале 2020 г. компания затребовала 28,5 млн руб., во II квартале — 28,3 млн руб., в III квартале — 41,1 млн руб., IV квартале — 39,2 млн руб., в I квартале 2021 г. — 26,5 млн руб., во II квартале (предположительно) — 30,5 млн руб.

В сумме это составляет 279,8 млн руб. Точный объем претензий компании к госзаказчику должен быть несколько больше. «Ситроникс» в каждом своем иске указывал сумму процентов, которую компания должна была ему выплатить в виде неустойки за конкретный период на конкретную дату.