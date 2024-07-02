Новая разработка группы «Борлас» включена в реестр российского ПО

«Борлас» сообщила о включении мобильной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (МСУ ТОиР) компании в реестр российского программного обеспечения Минцифры.

В МСУ ТОиР реализован весь базовый набор функций для управления процессами технического обслуживания и ремонтов.

Система ориентирована на работу с мобильными устройствами, позволяя технологическому персоналу проводить аудит объектов, подлежащих контролю, и выполнять обслуживание оборудования.

Одним из преимуществ разработки является расширенная функциональность управления нормативно-справочной информацией, которая позволяет существенно снизить трудоемкость и сократить сроки внедрения МСУ ТОиР.

Использование системы сокращает длительность планирования мероприятий ТОиР, снижает технологические риски и количество внеплановых простоев производственного оборудования.

Решение может размещаться как в «облачной» инфраструктуре (сервис по подписке), так и на серверах заказчика.

Проект разработки реализован при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках программы «Развитие», ориентированной на компании, уже имеющие опыт создания и продаж собственной наукоемкой продукции и планирующие разработку и освоение новых видов продукции.

Егор Кукушкин, коммерческий директор группы «Борлас», сказал: «При разработке данного решения мы стремились в полной мере использовать свой более чем 30-летний опыт внедрения крупных западных систем по управлению активами предприятия (Enterprise Asset Management) в промышленности. Система предназначена для руководителей ремонтных и эксплуатационных подразделений, сотрудников отделов планирования, служб контроля качества, охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды. Одна из ключевых особенностей заключается в том, что удалось создать универсальное легковесное решение, которое позволяет адаптироваться под меняющие потребности бизнеса и не требует высоких затрат на настройку, поддержку и встраивание в ИТ-экосистему заказчика. Решение МСУ ТОиР реализовано в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к российскому программному обеспечению, с использованием возможностей индивидуальной доработки на основании Low Code-платформы JMIX. Оно включено в реестр российского ПО, может функционировать как самостоятельно, так и с использованием интеграционных данных внешнего программного обеспечения и использоваться организациями как крупного, так и среднего и малого бизнеса».