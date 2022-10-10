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Импортонезависимость
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С чего начать импортозамещение SAP, Oracle и IBM?

18 октября (вторник) в 19:00 Jmix проведет открытый вебинар, на котором разберет как выполнить импортозамещение бизнес-приложений, для которых на российском рынке отсутствуют аналоги или которые не отвечают требованиям бизнеса.

На вебинаре расскажут о российских технологиях и средствах разработки с помощью которых компании могут создавать информационные системы используя: современный стек технологий, профессиональную среду разработки без лицензионной платы за конечных пользователей, получая открытый исходный код создаваемых приложений.

Также разберут вопросы:

— В каких случаях имеет смысл вести собственную разработку?

— Как организовать продуктивную внутреннюю разработку или повысить эффективность существующего отдела разработки?

— Как найти сотрудников для собственного отдела разработки?

Вебинар проведет директор по развитию платформы Jmix (Haulmont), Виктор Фадеев.

Переходите по ссылке и записывайтесь.

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