В экс-советской республике арестованы хакеры, взламывающие систему Интерпола, чтобы спасать разыскиваемых преступников

Международные правоохранительные органы раскрыли преступную организацию, действующую в Молдавии, подозреваемую в попытке саботировать систему, которая помогает членам Интерпола находить и арестовывать разыскиваемых преступников.

Пока один из нас несвободен, мы все не свободны

Молдавские власти при содействии французской прокуратуры и Федерального бюро расследований (ФБР) заявили, что 3 июня 2024 г. они провели более 30 обысков и задержали четырех подозреваемых, связанных с Белоруссией, Россией и Украиной. Об этом сообщает издание The Record со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

В результате расследования международных правоохранительных органов была раскрыта преступная организация, действовавшая в Молдавии и подозреваемая в попытке саботировать систему Международной организации уголовной полиции (более известная под названием «Интерпол»), помогающую странам-участницам определять местонахождение и арестовывать разыскиваемых преступников по всему миру.

Подозреваемые предположительно пытались злоупотребить системой «Красное уведомление» или «Red Notice», инструментом международного полицейского агентства для оповещения 195 стран-членов о лицах, разыскиваемых для судебного преследования или отбывания наказания на основании ордера на арест или решения суда.

Interpol В Молдавиизадержали подозреваемых в организации укрытия преступников от Интерпола

Подозреваемые преступники платили посредникам и общественным деятелям в Молдавии, чтобы они информировали разыскиваемых преступников об их статусе, заявила руководитель антикоррупционного управления Молдавии Вероника Драгалина.

Интерпол также обнаружил попытки заблокировать и удалить уведомления в ИТ-сервисе. Задержанных также подозревают в совершении киберпреступлений, причинивших ущерб в миллионы долларов.

Красная метка

Интерпол является межгосударственной организацией, куда на данный момент входят 194 государства-члена. Организация предлагает своим членам обмениваться доступом к данным о преступлениях и преступниках. По сути, Интерпол является организацией, обеспечивающей глобальный обмен данными. Соответственно, Интерпол не имеет своих собственных следственных полномочий (напр., полномочий на проведение ареста). Однако организация оказывает следственную поддержку для определения местонахождения по всему миру скрывающихся от правоохранительных органов лиц.

Интерпол находится в городе Лионе во Франции, а ее представительства есть в каждой стране, являющейся членом организации. В каждой стране-члене есть Национальное центральное бюро (НЦБ), которое служит связующим звеном между правоохранительными органами страны и секретариатом Интерпола. Все государства-члены Интерпола объединены системой связи, позволяющей каждому государству получать доступ к базе данных и услугам в режиме реального времени.

Организация способствует обмену информацией между странами-членами на основе запросов, что позволяет странам обращаться за помощью в поиске и задержании скрывающихся от правосудия лиц. Когда страна-член обращается за помощью к Интерполу, организация оповещает все свои страны-члены о том, что разыскиваемое лицо подлежит аресту и экстрадиции в запрашивающую страну. Это позволяет правоохранительным органам всего мира сотрудничать в розыске и задержании скрывающихся от правосудия лиц, что в конечном итоге помогает привлечь преступников к ответственности.

С помощью «Красного уведомления» государство-член может запросить Интерпол через свое НЦБ о том, чтобы организация уведомила все остальные государства-члены о направленном запросе запрашивающего государства, в котором указано, что оно желает определить местонахождение подозреваемого или осужденного лица и предпринять шаги для обеспечения выдачи такого лица запрашивающему государству. Обычно это достигается в рамках производства по экстрадиции.

«Красного уведомления» - это просьба к правоохранительным органам найти и задержать человека с целью его экстрадиции. Важно отметить, что правовой статус определяется каждой отдельной страной-членом, а Интерпол не может заставить правоохранительные органы какой-либо страны арестовать человека, в отношении которого было выпущена красная метка.

На 2024 г. существует шесть видов уведомлений Интерпола, правый верхний угол которых маркируется эмблемой организации одного из шести цветов — красный (Red Notice), синий (Blue Notice), зеленый (Green Notice), желтый (Yellow Notice), черный (Black Notice) и оранжевый (Orange Notice), а также новый, седьмой, вид — специальное международное уведомление, издаваемое совместно с Организацией Объединенных Наций (United Nation Notice).



В России обмен информацией по линии Интерпола, в том числе и направление запросов на издание международных уведомлений, осуществляется в соответствии с положениями Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, утвержденной Приказом МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС России от 6 октября 2006 г. N 786/310/470/454/333/971-Зарегистрировано в Минюсте России от 3 ноября 2006 г. N 8437.

В начале 2024 г. в различных СМИ появилась информация о том, что Россия якобы рассматривает возможность выхода из системы Интерпола. Если сообщения СМИ окажутся верными, и Россия действительно выйдет из системы организации, то это серьезно ограничит возможности страны по поиску и возвращению лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

По информации агентства РИА «Новости», 7 июня 2024 г. Бразилия впервые экстрадировала россиянина, объявленного в международный розыск за пособничество в мошенничестве, говорится на сайте Генпрокуратуры России. По версии следствия, с 1 января 2017 г. по 25 января 2018 г. коммерческий директор фирмы Денис Асфандьяров с соучастницей, не исполнив договорные обязательства по поставке стройматериалов, незаконно приобрел право на имущество двух строительных компаний в виде 29 квартир в городе Казани стоимостью более 67 млн руб. Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов. Позднее, 12 марта 2020 г. его объявили в международный розыск. Запрос о выдаче в Бразилию направили после задержания фигуранта в марте 2023 г.

Оспаривания статуса

Хотя Интерпол заявляет о политическом нейтралитете своих действий, можно представлять доводы об отсутствии такого нейтралитета в действиях государств-членов, запрашивающих содействие Интерпола и остальных государств-членов данной организации. Помимо правового статуса «красного уведомления», могут возникнуть споры по поводу обработки данных Интерполом, что является важнейшим аспектом деятельности организации.

Причем если запрос об экстрадиции поступил и был отклонен, то это необязательно значит, что «красное уведомление» будет снято. Взаимосвязь между выдачей уведомления и проведением экстрадиции является сложной с точки зрения международной юридической практики.